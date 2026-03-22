Önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin bilgiler veren ilkbahar mevsim harikasında en dikkat çeken şey, Koç burcuna giriş yapan Güneş’in yanında Neptün ve Satürn’ün olması. Bu üçlü kavuşum dolayısıyla akla ilk gelen şey kaos, belirsizlik, düzensizlik, dağılma gibi riskler ve liderlerin belirsiz tavırları ya da kararsızlığın getirdiği değişkenlik oluyor.

ATEŞLEYİCİ BİR ATMOSFER

İlkbahar haritasında çok sayıda Koç burcunda gösterge olması ateşli bir atmosfere işaret ediyor. Yani sonbahara ateş yoğunluğuyla giriyoruz. Ateşli, agresif, savaşkan. Savaş gezegeni Mars bu haritanın yönlendirici gezegeni; Güneş’ten evvel doğan gezegen. Dolayısıyla savaşkan atmosfer, operasyonlar, bütün bunlar ön planda olacak.

ATEŞKES VEYA BARIŞ OLUR MU?

Koç burcundaki Ay-Venüs kavuşumu barış çabalarının da devam edeceğini gösteriyor ama öncü bir burçta ve ateşli bir burçta kavuştukları için (Koç burcu) haliyle çok uzun ve kalıcı bir barış tesis etmek zor gözüküyor. Bu haritada Ay büyümekte, yani olayların hızlı bir şekilde büyüyeceğini gösteriyor. İster istemez, savaş bölgeye yayılabilir düşüncesini beraberinde getiriyor.

ATEŞLİ HASTALIKLARA DİKKAT!

Çok sayıda gezegenin ateş elementi burcunda olması aynı zamanda ateşli hastalıklara işaret edebilir. Mars’ın Achernar yıldızıyla birleşmesi aynı zamanda şiddet içeren, dinle ilgili saldırıları da ifade edebiliyor. Bu kavuşum kitlesel aşılamalarla ve Balık burcu genel anlamda ilaç sanayiyle alakalı. Satürn-Neptün kavuşumu da ilaçlarla, aşılamalarla ilgili, daha doğrusu iğnelerle ilgili bazı sorunlar olabileceğini gösteriyor. Yani bu zayıflama ilaçları da dahil olabilir, çünkü Neptün-Satürn kavuşumu (Satürn zayıflamak, daralmakla alakalı olduğu için) zayıflama ilaçlarının yaratabileceği bazı sağlık sorunları. Bu bağlamda kafa ve yüz bölgesi, gözler ya da kafa bölgesinde yer alan uzuvlar zarar görebilir, biraz daha uzun vadede bu ilaçlardan. Beyin bölgesi de buna dahil edilebilir. Salgın hastalıklarla da alakalı olduğu için Satürn-Neptün kavuşumu, bu salgın hastalık riskini de anlatan bir görünüm.

HAYVANLARDAN BULAŞAN HASTALIKLAR

Koç burcu genel anlam itibarıyla küçükbaş hayvanlarla alakalı. Dolayısıyla salgın riski, salgın hastalık riski küçükbaş hayvanlarla ilgili olarak görülebilir. Koyunlar ve küçükbaş hayvanların beslendikleri ya da bulunduğu yerler Koç burcu kapsamına girer. Koç aynı zamanda ısıyla ilgili şeyleri anlatıyor ve enerjiyle alakalı. Dolayısıyla yeni enerji sistemlerine geçişi de ifade ediyor.

YANGINLARA DİKKAT!

20 Mart-21 Haziran arasındaki dönemi temsil eden bu haritada ateş elementinde bu kadar çok gezegen olduğundan, yangınlara dikkat çekmemiz gerekiyor. Sadece doğal olarak çıkan yansınlar değil, kasten çıkartılan yangınlara daha çok dikkat çekmekte fayda görüyorum. Sonradan üzülmemek için, önceden önlem almakta yarar var. Ülkemizin güvenliği açısından da!

DÜNYANIN NERESİNDE?

Mars’ın Batı Ufkuyla çakıştığı hat Rusya-Avrupa sınırı gibi bir bölgeye yakın geçiyor. Aslında Baltık ülkeleri civarına da çok çok yakın. Minsk üzerinden mesela geçiyor, Ukrayna üzerinden geçiyor, aşağı inince Bükreş üzerinden ve Karadeniz’in biraz daha batı bölgesinden geçiyor. İstanbul’un biraz daha doğusundan geçiyor ve ülkemizin Batı Anadolu bölgesine iz düşüyor. Akdeniz üzerinden aşağı iniyor ve yine Kahire’ye ve Kızıldeniz’e çok yakın bir yerden geçerek Sudan, Etiyopya üzerine iniyor. Yani yine burada bu bölgelerde, özellikle Sudan’da agresyonun devam edebileceğini, Yemen Denizi zaten biraz evvel saydığımız bölgeler içerisinde olduğu için buradaki agresyonu da anlatıyor. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden de geçen zorlu hatlar var. Bu bölgeye yönelik saldırılar devam edebilir.

İRAN

Yine dünya üzerinden geçen hatlara baktığımızda, burada özellikle Güneş-Satürn-Neptün hizalanmasının Batı Ufkuyla çakışmasının İran üzerinden geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla İran üzerinde pek çok şiddetli saldırı dönecek, yani İran’ı tekrar vurmaya çalışan bir Amerika

Birleşik Devletleri ve İsrail göreceğiz muhtemelen. Buna mukabil, İran’ın da ABD ve İsrail’e yönelik ve petrol tesislerine, doğalgaz borularına yönelik saldırıları devam edecek muhtemelen.

İSRAİL

İsrail’i ve yöneticilerini hayli stresli ve kritik bir dönem bekliyor. Beklenmedik saldırılara açık bir dönem ve bu dönemde hükümet beklediği bazı destekleri almakta zorlanabilir. Halkı temsil eden gösterge de hayli sert etkiler alıyor. Önemli kayıplar yaşanabilir.

ABD

Mevsim haritasını Washington’a göre düzenlediğimizde, ittifak alanında önemli bir hareketlenme görüyoruz. NATO’dan ayrılma konusunda hararetli tartışmalar devreye girebilir. Uzak yerlerde (İran) hırpalayıcı ve kayıp vermeye yönelik etkiler kendini gösteriyor. Saldırılar neticesinde yönetici figürlerden bazı isimleri kayıp verme riski de mevcut.

TÜRKİYE

Ülkemizin astroloji haritası olumlu Jüpiter transiti alıyor. Deniz seyahatlerinden avantajlar, yani denizlerle ilgili keşifler ya da deniz yetki alanlarının genişletilmesi, özellikle Türkiye astroloji haritasının yükseleninde Yengeç olduğu için Türkiye için bazı fırsatları da beraberinde getireceği için önemli. Ege üzerinden geçen bazı gezegen hatları, Merkür-Batı Ufku çakışması, Türkiye-Yunanistan arasındaki diyalogların yine artacağını ve kadersel bazı önemli toplantıların, konuşmaların yapılacağını gösteriyor. Zaten mevsim giriş haritasında Merkür-Kuzey Düğüm aynı derecede kavuşuyorlar. Yunanistan ile ilişkilerimizde agresyon artışı görebiliriz. Nisan ayını ülkemiz açısından kritik bir öneme sahip olduğundan bahsetmiştim. Burada tekrarlıyorum. Takip eden yazılarımda güvenliğimiz açısından bazı dikkat çekeceğim tarihler de olacak.

MECLİS’TEN ÖNEMLİ KARARLAR ÇIKABİLİR

Ankara için çizdirilmiş haritada Jüpiter’in 11. evde olduğunu, yani Meclis’ten çıkacak yeni kararların olduğunu görüyoruz. Bunlar belki askeri konularla ilgili kararlar ya da savunmayla ilgili, belki savunma sistemleriyle ilgili yeni gelişmeler, özellikle denizlerdeki savunma sistemlerinin, donanmanın genişletilmesi yönünde olabilir. Ama herhangi bir savaş olasılığına karşı sığınaklar gibi bazı alanların genişletilmesi manasına da tabii ki geliyor. Haritadaki Jüpiter-Canopus kavuşumu yeni yollar, yönler geliştirmekle de alakalı. Dolayısıyla belki burada ticaret yolunun yeniden belirlenmesi, yeni ticaret yolu. Belki Türkiye’nin burada bir avantaj sağlaması, özellikle deniz ticaretiyle ilgili gelişmeler beklenebilir.

EKONOMİ

Haritada ekonomik zorlanmaların artması, Türkiye için de artarak devam edecek olması ve borçlu olan şirketlerin artacak olması, işsizlik riskinin artması ve belirleyiciliğin zorlaşması gibi temalar da var. Kaos ve düzensizlik, özellikle geri ödemeler, krediler, borçların ödenmesi, kredi kartı borcu olan insanlar, yani iflas eden şirketler, dış borcun artması gibi ya da dış borç ödemeleri konusundaki zorlanmalar gibi durumlar artabilir.

DİNİ KONULAR

Din ve inançlarla ilgili konular da bu haritada dünya geneli için çok baskın. Demek ki dini konularla ilgili bazı önemli gelişmeler olacak. Haritada Jüpiter’in Canopus yıldızıyla kavuşumu, dini konularda önemli gelişmelerin, din savaşları gibi temaların dile getirilmesini gösteriyor olabilir.

ERKEN KALKAN YOL ALIR!

Çok sayıda gezegenin Koç burcunda yerleştiği haritada aynı zamanda yeniay fazı var. Dolayısıyla, cesaretli girişimler yapmak, kendini açık ve net bir şekilde ifade etmek ve ilerleme kaydetmek açısından hayli aktif üç aylık bir sürece giriyoruz. Girişimcilik cesaretini ortaya koyanlar, başkalarına nazaran çok daha hızlı yol alabilirler. Eskilerin ifadesiyle, erken kalkan yol alacak!

EVREN HAREKETİ ALKIŞLAR

Bir çalışmada kullanılan bu sözü çok severim. Koç burcunda bu kadar gezegenin yerleştiği bir harita için adeta biçilmiş kaftan olduğu için kullanmak istedim. Harekete geçme enerjisi en çok Koç burcunla ilişkilendirilir. Zira öncü Koç hareketi, ateş elementinden oluşu itibariyle cesaretli yönelimleri anlatır. Güneş’in Neptün ve Satürn ile Koç burcundaki kavuşumu Mantık ve sağduyu eşliğinde; Ay’ın Venüs ile Koç burcundaki kavuşumu iş birliği ve bütünlük içerisinde hareket yaratın, gerisi gelecektir der gibi adeta...

GÜNEŞ TEKRAR AKTİF

Güneş aktivitesinin tekrar arttığı günlerdeyiz. Dünya yönüne dönmekte olan koronal delikten etkili güneş rüzgarları gündelik hayatımıza olumlu ve olumsuz yönde etkiler var. Sismik aktivitenin artabileceği, politik ve ekonomik alanda, gündelik insan ilişkilerinde daha agresif, ama bir o kadar da aktif ve yaratıcılığın öne çıkacağı günlerdeyiz.

ULUSLARARASI ASTROLOJİ GÜNÜ

İlkbaharın başlangıç günü dünyada çeşitli astroloji okulları ve toplulukları tarafından etkinlikler eşliğinde kutlanır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Astroloji Okulu olarak dünyanın farklı ülkelerinden astrologların katılımıyla online olarak düzenlediğimiz ücretsiz etkinliğimizi başarıyla tamamladık. Sunuculuğunu Öner Döşer olarak bendenizin üstlendiği konferansta Avusturya’dan Wolfgang Tomsits ve Brigitta Strobele, İngiltere’den Christeen Skinner ve Philip M. Graves, Yunanistan’dan Thomas Gazis, Sırbistan’dan Jelena Djokic konuk konuşmacılarımız oldular ve birbirinden değerli sunular yaptılar. Astroloji adına güzel işler yapmaya ve ülkemizi uluslararası astroloji alanında da tanıtmaya devam edeceğiz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

23 Mart Pazartesi gününe biraz türbülanslı başlıyoruz. Beklenmedik gelişmelere açık, güvenlik konularında sıkıntılı sabah saatleri olabilir. İş birliği yaratmak ve kadersel konuşmalar yapmak açısından öğle saatleri uygun. Akşamın saatlerini önemli konuşmalar yapmak, olgun, akıllı, tecrübe sahibi kişilerle bir araya gelerek iyi değerlendirebiliriz.

24 Mart Salı sabah saatlerinde iletişimsel anlamda stresli bir atmosferde olacağız. Önemli konuşmaları bu saatlere denk getirmemek iyi olur. Günün ikinci yarısında sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz. Farkında olalım. Akşam saatlerinde ise ilişkiler açısından daha verimli bir atmosferde olacağız, değerlendirebiliriz.

25 Mart Çarşamba günü otorite figürleriyle ilgili zorluklar, stresler, engellerle karşılaşmalar, mücadeleli, zorlu durumlar söz konusu olabilir. Sert bir enerji atmosferi var. Önemli işleri biraz daha sonraya alabiliriz. Akşam sonrasındaki saatlerde kendimizi daha güçlü bir şekilde ifade edebiliriz.

26 Mart Perşembe günü gayrimenkul alışverişleri, ailevi konular, ev ve yerleşimle ilgili temalar, sular ve denizlerle ilgili konular açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Akşam saatlerinde kendimizi daha enerjik hissedebileceğimiz, spor, yürüyüş, yoga gibi aktivitelere vakit ayırabileceğimiz bir zaman diliminde olacağız.

27 Mart Cuma sabah saatlerinde ilişkilerde yaralanmaya açığız, farkında olalım. İlişkilerde acelecilikten kaçınmak, son sözü baştan söylemekten kaçınmak gereken bir zaman dilimindeyiz. Öğle saatleri ve sonrasında sürpriz, güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Akşam saatlerinde kendimizi daha etkili bir şekilde ifade edebiliriz. Gece saatlerinde ise çekişmeli, gergin bir atmosferde olabiliriz, tehlikeli ve riskli şeylerden uzak durmalı.

28 Mart Cumartesi günü sevdiğimiz insanlarla bir araya gelebiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle görüşebiliriz. İlişkiler açısından güzel bir zaman dilimindeyiz. Hayatımızı dönüştürmek için nelere ihtiyacımız olduğu konusunda olgun, tecrübeli insanlarla bir araya gelebilir ya da aile içinde bunları konuşabiliriz. Gerçekçi projeleri açığa çıkartmak ve bunları uygulamaya geçirmek için uygun bir zaman dilimindeyiz.

29 Mart Pazar günü bir şeyleri yeniden yapılandırmak, sistemine, düzenine oturtmak için uygun bir zaman dilimindeyiz. Sağlık ve şifa açısından güzel bir enerji akışı var. Akşam saatlerinde beklenmedik bazı gelişmelere, sert etkilere açık olabiliriz. Farkında olalım.