66 milyon kişi işsiz kalacak

OECD raporuna göre, robotların birçok kişiyi işsiz bırakacağı endişesi abartılı. Buna rağmen 66 milyon kişi işsiz kalma riskiyle karşı karşıya.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayınlanan son rapor, robotlar yüzünden işsiz kalma riskinin gelişmiş ülkelerde daha düşük olduğunu ortaya koydu. Raporda 32 ülkede işlerin sadece yüzde 14'ünün tamamen otomasyona dayalı olması nedeniyle gelecekte robotların eline geçme riski taşıdığı aktarılarak, “Bu da 66 milyon kişinin işsiz kalması anlamına geliyor” denildi. Daha önce Oxford Üniversitesi'nden Carl Frey ve Michael Osborne adlı iki araştırmacı, sadece ABD'de yüzde 47 oranında işin gelecekte robotların eline geçme riski taşıdığını belirtmişti.

OECD'ye göre hesaplamalarında oranın daha düşük çıkmasının nedeni aynı titri taşıyan çalışanların görevlerinin yere göre farklılık göstermesi. Rapor aynı zamanda yeni teknolojilerle beraber icra edilen mesleklerin de değişim göstereceğini ifade etti.

ROBOTLARDAN KORKMAYIN

OECD, birçok işin karmaşık sosyal ilişkiler, yaratıcılık, derin akıl yürütme ve düzenli olmayan bir ortamda fiziksel aktivite gerektirmesinden ötürü makineleşmesinin zor olacağını öngörüyor.

OECD'nin istihdam ve sosyal ilişkiler direktörü olan Stefano Scarpetta, büyük bir fabrikada çalışan araba tamircisi ile bağımsız bir atölyede çalışan araba tamircisi arasındaki farka vurgu yaparak, ikincisinin tamamen makineleşmesinin zor olacağını ancak işinin bir kısmının değişebileceğini söylüyor.

Scarpetta'ya göre teknoloji yüzünden kitlesel bir işsizliğin ortaya çıkacağını söylemek abartılı. “Asıl tehlike yüksek maaş ödenen işler ile görece daha az para ödenen ve ilginç olmayan işler arasında kutuplaşmanın artacak olması” diyen Scarpetta, bazı insanların beceri sıralamasında daha da aşağı düşebileceğine dikkat çekiyor.

İngilizce konuşan ülkeler, İskandinav ülkeleri ve Hollanda otomasyondan en az etkilenecek ülkeler olarak görülürken Almanya, Japonya, Güney ve Doğu Avrupa risk altındaki ülkeler olarak tanımlanıyor.

Bunun sebebi ise bu ülkelerde sanayinin gelişmiş olmasına değil, benzer işlerin farklı bilişsel ve sosyal yetenek seviyesinde gerçekleşmesi. Daha az eğitim gerektiren gıda hazırlığı ve temizlik gibi alanlar ile madencilik, inşaat ve sanayi sektörlerinde çalışan işçilerin makineleşmeden en çok etkileneceği belirtiliyor.

Robotlar hangi işi, ne zaman çalacaklar?

– 2024-Çeviri yapabilecekler.

– 2026-Kompozisyon (lise düzeyinde) yazacaklar.

– 2027-Kamyon sürecekler.

– 2029-Tıpkı insanlar gibi koşu müsabakalarına katılabilecekler.

– 2031-Perakende sektöründe çalışacaklar.

– 2049-Gazetecilik yapacaklar.

– 2053-Cerrah olacaklar.