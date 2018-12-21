Askeri fabrikayı da satışa çıkardılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tank motoru, tank paleti, gece görüş dürbünü ve Fırtına obüsü üreten Sakarya’daki askeri fabrikanın Ethem Sancak’a ait BMC firmasına devredileceği belirtiliyor.

Devletin elinde ne var ne yoksa hepsini özelleştirip satan iktidar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) tank motoru, tank paleti, gece görüş dürbünü ve Fırtına obüsü üreten Sakarya'daki devasa askeri fabrikayı da satışa çıkardı. İhaleye çıkarılacak fabrikanın Ethem Sancak'a ait BMC firmasına devredilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fabrikada 29 subay, 50 astsubay, 22 uzman çavuş, 112 memur ve 714 işçi çalışıyor.

ERDOĞAN KARAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası'nın özelleştirme kapsamına alınması yönünde karar aldı. Karara göre, 1 milyon 804 bin 131 metrekare alanda bulunan askeri fabrika, işletme hakkının 25 yıllığına verilmesi yoluyla özelleştirilecek.

Gerekçe olarak, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, fabrikanın işletme verimliliğinin artırılması, yeni iş ve üretim imkanları oluşturmaya yönelik yatırımların özel sektör tarafından yapılması gösterildi. 31 Aralık 2019'a kadar özelleştirmenin tamamlanacağı belirtilen karara göre, fabrikayı devralacak olan şirket, TSK'ya mal ve hizmet üretecek ve yeni yatırımlar yapacak. İhaleye girecek firmalarda aranacak şartları MSB ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı belirleyecek.

ALICISI BELLİ İHALE

Türkiye'nin ilk askeri fabrikası olan tank palet fabrikasının ihalesini, bir süre önce yerli Altay tanklarının ihalesini kazanan BMC firmasının dışında hiçbir firmanın kazanamayacağı ifade ediliyor. Fabrikanın BMC'ye verileceği yaklaşık 3-4 aydır konuşuluyordu. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, daha önce Denizli'de yaptığı açıklamada “Milli motor, milli hızlı tren, milli tank ve milli otomobil. Bunlar da tamamlayıcı dört rabiadır. İzinleri aldık, bunlarla uğraşıyoruz” demişti. Sancak'a daha önce de Sakarya Karasu'da savunma sanayii için geniş bir yer tahsis edilmiş, yerin zemin iyileştirmesi gerçekleştirilmiş ve yatırım teşvikleri verilmişti. BMC, milli Altay tankını yapmak amacıyla Karasu'da başlattığı fabrika inşaatı yatırımını geçen eylül ayında sürpriz bir şekilde durdurdu.

Çok kritik fabrika TSK'nın en büyük askeri fabrikalarından biri olan Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası'nda motor, optik, döküm, palet, elektrik ve çelik imalat dahil 32 farklı atölyede askeri malzeme üretimi ve bakımı yapılıyor. Gece görüş dürbünleri dahil hassas silah dürbünlerinin üretildiği Türkiye'deki tek askeri tesis olan fabrikada, TSK'nın tüm paletli tank ve benzeri araçlarının paletleri hem üretiliyor hem de bakımı yapılıyor. Fırtına obüslerinin de üretildiği fabrikada Leopar T1 ve T2 tanklarıyla M48 ve M52 tanklarının modernizasyonu ile yıllık bakımları gerçekleştiriliyor. Halen subaylar tarafından yönetilen fabrikanın özelleştirme sonrasında nasıl yönetileceği bilinmiyor.

BOZAL: KABUL EDİLEMEZ

Fabrikada örgütlü Türk Harb-İş Sendikası'nın Başkanı Bayram Bozal, özelleştirme kararına tepki olarak ikna edici bir açıklama yapılıncaya kadar işçilerin fabrikayı terk etmemesi yönünde karar aldıklarını bildirdi. 1975'ten bu yana TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayan fabrikanın özelleştirilmesinin “kabul edilemez” olduğunu söyleyen Bozal, MSB yetkilileriyle yaptığı görüşmede, işçilerin değil, fabrikanın özel sektöre devredileceğinin söylendiğini ancak kararın geleceğe ilişkin belirsizliklere yol açtığını belirtti. Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz da “Fabrikanın BMC'ye verileceği söyleniyordu. Yetkililer özelleştirilmeyeceğini söyledi. Ancak kandırılmışız” dedi.