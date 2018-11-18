Benzin ve motorine indirim

PÜİS motorine 22 kuruş benzine ise 19 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Benzindeki indirim pompa fiyatına yansıyacak.

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, “20 Kasım Salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz” dedi.

İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı 5 kuruşa inecek.

8.3 MİLYAR TL

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş cuma günü yaptığı açıklamada, altıncı ayını geride bırakan akaryakıtta eşel mobil uygulamasıyla devletin 8,3 milyar lira ÖTV'den feragat ettiğini söylemişti. Akaryakıtta eşel mobil sistemi 17 Mayıs’tan itibaren uygulanmaya başlamıştı.