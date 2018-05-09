Benzinde anlaşılamayan indirim

Benzin fiyatlarına indirim geldi. Petrol İşverenleri Sendikası Genel Merkez Genel Müdürü Mehtap Bakır ulaştığımızda TBMM’de olduğunu belirterek sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Motorine 7 kuruş benzin fiyatına ise 2 kuruş indirim geldi. Katkılı da ise 10 kuruşluk bir indirim söz konusu” ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ise benzine 5 kuruş indirim geldiği haberini geçti.
Konuştuğumuz akaryakıt şirketleri ise akaryakıtta bir indirimden haberleri olmadığını söyledi.
Normal koşullarda akaryakıta yapılan zamlar Petrol İşverenleri Sendikası’nın internet sitesinde sabah saatlerinde duyuruluyordu.