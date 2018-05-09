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Benzinde anlaşılamayan indirim

Petrol fiyatları yükselir, dolar tarihi rekorunu kırarken benzine indirim geldiği haberleri şaşkınlık yarattı. PÜİS 2 kuruş, Anadolu Ajansı 5 kuruş bir indirim geldiğini belirtiyor. Benzincilerin indirimden haberi yok.

Derin GÖKÇE
android-time 11:54 9 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Benzinde anlaşılamayan indirim
Petrol fiyatları yükselir, dolar tarihi rekorunu kırarken benzine indirim geldiği haberleri şaşkınlık yarattı. PÜİS 2 kuruş, Anadolu Ajansı 5 kuruş bir indirim geldiğini belirtiyor. Benzincilerin indirimden haberi yok.

Benzin fiyatlarına indirim geldi. Petrol İşverenleri Sendikası Genel Merkez Genel Müdürü Mehtap Bakır ulaştığımızda TBMM’de olduğunu belirterek sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Motorine 7 kuruş benzin fiyatına ise 2 kuruş indirim geldi. Katkılı da ise 10 kuruşluk bir indirim söz konusu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ise benzine 5 kuruş indirim geldiği haberini geçti.

Konuştuğumuz akaryakıt şirketleri ise akaryakıtta bir indirimden haberleri olmadığını söyledi.

Normal koşullarda akaryakıta yapılan zamlar Petrol İşverenleri Sendikası’nın internet sitesinde sabah saatlerinde duyuruluyordu.

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Son güncelleme: android-time 12:2409.05.2018
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