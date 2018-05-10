Benzine sansür geldi

Motorin ve benzin fiyatına indirim geldiğinde de zam geldiğinde de milyonlarca vatandaş Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) internet sitesinden öğreniyordu. Artık öğrenemeyecek. Çünkü bir kaç gün önce alınan PÜİS'in yönetim kurulu kararı ile artık indirimler ve zamlar sansürlenecek.

Daha önce benzin ve motorine yapılan zamlar ve indirimler PÜİS’in resmi internet sayfasından öğreniliyordu. Ancak çıkarılan karar ile artık indirimler ve zamlar internet sitesinden yayınlanmayacak. Yani milyonlarca vatandaş yapılan zamları veya indirimleri ya öğrenemeyecek ya da akaryakıt almaya gittiğinde haberdar olacak.

KÜFÜR EDİYORLAR

Eskiden yukarıdaki kırmızı alanda yapılan zamlar ve indirimler yayınlanıyordu. Artık yönetim kurulunun kararı ile yayınlanmayacak. PÜİS yetkililerinden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada; ” Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık.”denildi.

‘BU NEYİN SANSÜRÜ!’

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de PÜİS’in hamlesine tepki gösterdi. Tekin, “Bu neyin sansürü anlamak mümkün değil. Vatandaştan neden niçin gizliyorsunuz. Vatandaş akaryakıt istasyonuna gittiğinde zaten zammı görmeyecek mi?” diye konuştu.