Brezilya’da motorin krizi çözüldü

Yükselen kurlar Brezilya'yı da vurdu. Ülkede akaryakıt kuyrukları oluştu. Devlet motorin fiyatları artmasın diye 60 günlüğüne fiyatlarda yüzde 12 indirim yaptı. Kamyoncuların bir haftalık grevi sona erdi. Önümüzdeki günlerde gelişmekte olan ülkelerde kur baskısı ve enerji fiyatları gündem belirlemeye devam edecek gibi gözüküyor.
Brezilyalı TIR ve kamyon şoförleri son bir haftadır ülkede yüksek dizel (motorin fiyatları yüzünden eylem yapıyor. Reuters’ın haberine göre; şoförler ülke içi taşımacılık yapmazken hastaneler ilaç sıkıntısı çekmeye başladı. Bunun üzerine Brezilya Başkanı Temer hükümeti acil toplayarak dizel fiyatlarını indiren kararları imzaladı.
Brezilya Devlet Başkanı Temer/Reuters
Temer dün televizyonda yaptığı açıklamada, “Bizden istedikleri her şeyi veriyoruz” diye konuştu. Brezilya'da son günlerde yakıt öyle değerli bir hale geldi ki fuel oil tankerlerinin başına bir şey gelmesin diye polis tankerlere eskortluk yapıyor.
Polis akaryakıt depolarının başında nöbet tutuyor/Reuters
Brezilay kamyoncuların işlerinin başına dönmeleri için dizelin litre fiyatında 46 cevantos, yani perakende fiyatında 60 günlüğüne yüzde 12 indirim yaptı.
Devlet, kamu petrol şirketi Petroleo Brasileiro'nun yaşayacağı gelir kaybını vergilerle telafi edecek.
Vatandaş benzin kuyruğunda/Reuters
Devlet başkanının açıklamalarının ardından TIR'larını yolda bırakan şoförler çalışmaya başladı. Asker başıboş bırakılan araçların yollardan toparlanması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
İLK BÜYÜK KRİZ 73'TE ÇIKMIŞTI
1973 yılında, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliği (OAPEC) Yom Kippur Savaşında ABD ve İsrail'den yana tavır sergileyen ülkelere artık petrol ihraç etmeyeceğini bildirmişti. Bununla beraber OPEC üyesi ülkeler dünya petrol fiyatlarını yükselterek ülkelerine giren kaynakları artırmaya karar vermişlerdi. Gelişmiş ülke sanayileri petrole bağımlı durumda olduğu için OPEC ülkelerinin önde gelen müşterileri durumundaydı. 1973 yılında petrol fiyatlarındaki şaşkınlık verici artış ve 1973-4 dönemindeki borsanın çöküşü 1929 Krizinden beri yaşanan küresel bir ekonomik krizdi ve sadece fiyat artışlarıyla açıklanamayacak mekanizmalara ve uzun dönem etkilerine sahipti.