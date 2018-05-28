Brezilya’da motorin krizi çözüldü

Yükselen kurlar Brezilya'yı da vurdu. Ülkede akaryakıt kuyrukları oluştu. Devlet motorin fiyatları artmasın diye 60 günlüğüne fiyatlarda yüzde 12 indirim yaptı. Kamyoncuların bir haftalık grevi sona erdi. Önümüzdeki günlerde gelişmekte olan ülkelerde kur baskısı ve enerji fiyatları gündem belirlemeye devam edecek gibi gözüküyor.

Brezilyalı TIR ve kamyon şoförleri son bir haftadır ülkede yüksek dizel (motorin fiyatları yüzünden eylem yapıyor. Reuters’ın haberine göre; şoförler ülke içi taşımacılık yapmazken hastaneler ilaç sıkıntısı çekmeye başladı. Bunun üzerine Brezilya Başkanı Temer hükümeti acil toplayarak dizel fiyatlarını indiren kararları imzaladı.

Temer dün televizyonda yaptığı açıklamada, “Bizden istedikleri her şeyi veriyoruz” diye konuştu. Brezilya'da son günlerde yakıt öyle değerli bir hale geldi ki fuel oil tankerlerinin başına bir şey gelmesin diye polis tankerlere eskortluk yapıyor.

Brezilay kamyoncuların işlerinin başına dönmeleri için dizelin litre fiyatında 46 cevantos, yani perakende fiyatında 60 günlüğüne yüzde 12 indirim yaptı.

Devlet, kamu petrol şirketi Petroleo Brasileiro'nun yaşayacağı gelir kaybını vergilerle telafi edecek.

Devlet başkanının açıklamalarının ardından TIR'larını yolda bırakan şoförler çalışmaya başladı. Asker başıboş bırakılan araçların yollardan toparlanması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.