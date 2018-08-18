Brezilyalı Burger King’e ABD protestosu

Keçiören Belediyesi ABD'li markalara ambargo uygulamaya karar verdi. Buna göre Starbucks, McDonald's gibi ABD'li markalara ilçede yer verilmeyecek. Yer verilmeyecek markalardan biri olarak sahipleri Brezilyalı olan Burger King de gösterildi. Bu olay 2015 yılında Çin'in Uygur Türklerine yaptığı kötü muamele yüzünden Sultanahmet'te dövülen Güney Korelileri akıllara getirdi.

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı keyfi yaptırımlar tepki çekmeye devam ediyor. Son hareket ise önceki gün Keçiören Belediyesi’nden geldi. Keçiören Belediyesi McDonald’s, Starbucks ve Burger King gibi ABD’li firmaların ilçede mağaza açma taleplerini geri çevireceğini duyurdu.

Protestonun açıklanmasının ardından Buger King sahiplerinin ABD’li değil Brezilyalı olduğunu duyurdu. Burger King 2010 yılında Brezilyalı yatırım fonu 3G Capital tarafından satın alındı.

BURGER KING: ABD MENŞEİLİ DEĞİL BREZİLYALIYIZ

Keçiören Belediyesi'nin ABD menşeili firmalara yönelik ruhsat verilmemesi kararının ardından açıklama yapan Burger King, kendi firmalarının ABD menşeili değil Brezilyalı olduğunu belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Belirtmek isteriz ki Burger King, ABD menşeili firmaya ait olmayıp, Ekim 2010'da merkezi Rio de Janeiro/Brezilya olan 3G Capital şirketi tarafından devralınarak RBI (Restaurant Brands International) çatısı altında faaliyet göstermektedir. Markanın Türkiye operasyonlarını ise 23 yıldır aralıksız olarak bir Türk şirketi TAB Gıda olarak biz yürütmekteyiz” ifadelerine yer verildi.



2015 yılının Temmuz ayında Sultanahmet’te gezen bir Güney Koreli turist kafilesi Çinli sanılarak, Çin’in Uygur Türklerine yaptığı kötü muamele yüzünden saldırıya uğramıştı.