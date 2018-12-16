‘Bu tekelci yapıyla internet ucuzlamaz’

Sektörde yüzde 62 pazar payıyla internette hakim operatör olan Türk Telekom’un altyapısını rakiplerine açmadığını öne süren TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Avrupa açtı, internet ucuzladı. Bu yapıyla bizde internetin ucuzlaması zor” dedi.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom'un 1 Ocak 2019'da hizmete sunacağı adil kullanım kotasız (AKN) internet tarifelerine yüzde 100'ün üzerinde zam yapmasının nedeninin pazardaki tekelci yapı olduğunu öne sürdü. Türk Telekom'un internette yüzde 62 pazar payıyla hakim operatör olduğuna dikkat çeken Arıak, “Böyle olacağı belliydi. Türk Telekom sadece perakende fiyatları değil, toptan fiyatları da artırdı. Bu yüzden Türk Telekom'dan fibernet hizmeti alan operatörlerin hareket alanı iyice daraldı. Onlar da AKN'siz internet fiyatlarını artırmak zorunda kalacak” dedi.

İnternetin ucuzlamasının yolunun altyapının paylaşılmasından geçtiğini vurgulayan Arıak, “Avrupa'da hakim operatörlerin çoğu altyapısını rakiplerle paylaştı. O nedenle liderlerin pazar payı yüzde 30-40'lara geriledi. Bundan da halk kârlı çıktı. Şimdi en yüksek hızlı interneti 20 Euro gibi taahhütsüz fiyatlarla satın alabiliyorlar. Bizde bu şekilde devam ederse internetin ucuzlaması on yılları bulur” diye konuştu.

Türk Telekom'un pazar payını kaybetmemek için yerel ağın paylaşıma açılması (YAPA) kurallarını ihlal ederek diğer operatörlere altyapısını kullandırmak istemediğini öne süren Arıak, konuyla ilgili sorularımızı cevaplandırırken, ilginç bir iddiada da bulundu:

BTK SOPA GÖSTERMELİ

“Türk Telekom'un bakır kabloları çıkardığı hatlardaki gözler boş duruyor. Zamanında bazı danışmanlar kendilerine ‘Eğer bu hatları rakiplere açarsanız batarsınız' tavsiyesinde bulunduğu için kendilerine yapılan başvuruların çoğunu geri çeviriyorlar. Oysa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sıkı düzenlemeler yaparak sopa göstermesi lazım. Ancak yapamaz. Nasıl yapsın? Eski BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.”

Vatandaş düşük hızı daha pahalıya alacak

BTK'nın AKN'yi kaldırma kararı almasının amacının yüksek hızlı internetten herkesin yararlanmasını sağlamak olduğunu da vurgulayan Başkan Yusuf Ata Arıak, “Ancak bu fiyatlardan kimse yüksek hızlı paketleri satın alamayacağı için halkı düşük hızları yüksek fiyata almaya mahkum edecekler” diye konuştu.

AKN uygulaması ile interneti çok kullananların hızlarının kesilerek, az kullananlarla adaletin sağlanması olduğunu hatırlatan Arıak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oysa interneti çok hızlı tüketen yüzde 1'lik bir kesim var. Bunlar tespit edilebiliyor. BTK'ya bunlara yönelik önlem alınması için çok ısrar ettik ama bizi dinlemediler. Herkesi düşük hızlı internet kullanmaya mahkum ettiler.”