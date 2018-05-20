Çatılarda panel olsa nükleere gerek kalmaz

Türkiye’de çatı güneş paneli kurulumu için uygun 467 milyon m2 alan var. Eğer tamamını kullanabilirsek üretilecek 19 gigavat enerjiyle 3 nükleer santralin yapılmasına gerek kalmayacak.

Nuray TARHAN

Bakanlar Kurulu'nda önceki gün alınan kararla, çatı güneş panellerinden alınan vergi sıfırlandı. Daha önce çıkarılan kanunla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerine kurdukları, kurulu gücü azami 10 kilovatsaate kadar olan ve üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını devlete satanlar için gelir vergisi muafiyeti getirilmişti. 400 dolarlık kurumlar vergisinin yerine de yüzde 5 oranında stopaj konulmuştu. Son alınan kararla tüm bunlar kaldırılarak sadece 100 dolarlık başvuru ücreti bırakıldı.

YILDA 2 BİN DOLAR GELİR

Güneş Enerjisi Derneği (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, son düzenlemenin güneş enerjisine olan yatırımları artıracağına dikkat çekerek, “Evinin çatısına güneş enerjisi panel sistemini kuran bir kişi, devlete elektrik satarak yılda 2 bin dolar kazanabilir. Burada tek sorun, 35 bin ile 42 bin TL arasında olan kurulum maliyeti. Eğer burada bankalar düşük faiz ve en az 6 yıllık vadelerde kredi olanağı sağlarlarsa kurulumlar artar” dedi.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ve GÜNDER'in yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de güneş paneli için kullanılabilir 467 milyon metrekare alan bulunuyor. Bunun 232 milyonu konut, 214 milyonu ticari ve 20 milyon metrekaresi ise kamu binalarının çatılarına ait. Eğer bu alanın tamamına kurulum yapmayı başarabilirsek elde edilecek 19 GW'lık (gigavat) enerjiyle Türkiye'nin nükleer santral yapmasına gerek kalmayacak. Akkuyu, Sinop ve İğneada santrallerinin toplam kapasitesi 13.7 GW'a ulaşıyor.

BİZDEKİ PAYI DÜŞÜK

Birçok ülkede yenilenebilir enerjinin ve güneş enerjisinin payı giderek artarken Türkiye'de hâlâ çok düşük düzeyde seyrediyor. 2017 Kasım itibarıyla toplam 83.138 megavata (MW) ulaşan elektrik enerjisi kurulu gücü içinde güneşin payı 2.684 MW'a (yüzde 0.91) rüzgarın ise 6.447 MW'a (yüzde 7.8) ulaşıyor. Enerji Bakanlığı verilerine göre, 2017 yıl sonu itibarıyla işletmede bulunan 3.421 MW'lık kurulu güce sahip 3.616 adet güneş enerji santrali Türkiye toplam kurulu gücünün sadece yüzde 4'üne karşılık geliyor.

DÜNYADA GİDEREK YAYGINLAŞIRKEN BİZ POTANSİYELİ KULLANAMIYORUZ

Türkiye'de çatılara güneş paneli kurulumundan alınan 400 dolarlık kurumlar vergisi geç de olsa sıfırlandı. Sistemi kuran, hem elektriğe para ödemiyor hem de üretilen elektriği satarak yılda 2 bin dolar gelir sağlıyor.

Kaliforniya'da 2020'de zorunlu olacak

KaliforniYa, 1 Ocak 2020'den sonra inşa edilecek tüm müstakil ev ve apartman dairelerinde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk ABD eyaleti oldu. Eyalet daha önce de 2030 itibarıyla tüm hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 50'sinin karbon salımına yol açmayan kaynaklardan gelmesini şart koymuştu. Karşıtları, kararla yeni ev maliyetlerinin 8 ila 12 bin dolar artacağına dikkat çekerken Enerji Komisyonu ise ev kredisi ödemelerinde sadece ortalama 40 dolarlık bir artış olacağını vurguluyor. Bugüne kadar güneş enerjisine 42 milyon dolar yatırım yapan ve elektriğinin yüzde 16'sını güneşten elde eden Kaliforniya'da bu kararla birlikte güneş enerjisi endüstrisinin daha da büyümesi bekleniyor.