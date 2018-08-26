CHP, esrarengiz fabrika yangınlarını Meclis’e taşıdı

Son dönemde ülkemizde meydana gelen fabrika yangınları dikkat çekiyor. İstanbul İtfaiyesi’nin istatistiklerine göre, sadece bu yılın 6 aylık döneminde İstanbul’da 78 fabrikada yangın çıktı. Son 5 yılda yanan fabrika sayısı ise 836 oldu.

Kimya Mühendisleri Odası'nın rakamlarına göre de sadece 2017 yılında Türkiye genelinde 182 fabrikada yangın çıktı ya da fabrikalarda patlama yaşandı. Yangınların 48'i tekstil, 36'sı plastik, 30'u gıda, 24'ü boya ve petrokimya fabrikalarında meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, esrarengiz fabrika yangınlarını Meclis gündemine taşıdı. “Ülkemizde özellikle son bir yılda, başta İstanbul olmak üzere sanayi merkezi özelliği taşıyan illerimizde çıkan fabrika yangınları dikkat çekici boyutlara erişmiştir” diyen Tekin, soru önergesinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a şu soruları yöneltti:

– 2017'den beri kaç fabrikada yangın ve patlama gerçekleşti, bu yangınlarda kaç yurttaşımız yaralandı ve hayatını kaybetti?

– İşçi sağlığı ve güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturan yangınlar neden önlenemiyor?

– Fabrika yangınlarının kaçında; Yangından Korunma Yönetmeliği'ne uygun davranılmadı?

– Yaşanan yangınlar sonucunda; sigorta şirketleriyle ne tür itilaflar yaşanmaktadır? 2017 yılından günümüze kadar geçen sürede, sigorta şirketleri tarafından karşılan zararın toplam tutarı nedir?

– Kentsel dönüşümde, sanayi sektörünün plansızca kent çeperlerine doğru sürüklenmesi sonucunda gerçekleşen yangın sayısında ne yönde artış oldu?

– Yangınlar sonucunda kapanan fabrikaların başta işsizlik ne gibi ekonomik sonuçları olacak?