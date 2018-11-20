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Çorum’da depolarda soğan sayımı başladı

Soğan fiyatlarına ilişkin spekülatif hareketlerin oluşması üzerine Çorum'un Alaca ilçesindeki soğan depolarına yönelik denetimler yapıldı.

android-time 18:36
Haberler Ekonomi
Çorum’da depolarda soğan sayımı başladı
Soğan fiyatlarına ilişkin spekülatif hareketlerin oluşması üzerine Çorum'un Alaca ilçesindeki soğan depolarına yönelik denetimler yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı üzerine, Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, soğan üretiminin yapıldığı Alaca ilçesindeki depolara yönelik denetim çalışması başlattı.

Soğanda yaşanan fiyat dalgalanması sonucu denetimler sıklaştırıldı. AA

Soğanda yaşanan fiyat dalgalanması sonucu denetimler sıklaştırıldı. AA

İlçenin büyük soğan üreticisi konumundaki kişilere ait depolarda denetimde bulunan ekipler tarafından stoklardaki ürün miktarları belirlendi. Depo denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları ile spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendi. Evrak denetimleri de yapılarak, tutanak tutuldu.

Soğanın depolarda bekletildiği bazı illerde denetimler gerçekleştirildi. AA

Soğanın depolarda bekletildiği bazı illerde denetimler gerçekleştirildi. AA

Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin’in de katıldığı denetim sonuçları, vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı ile de paylaşılacak.

AA

AA

Sezgin, basına yaptığı açıklamada, Çorum’un tüm ilçelerinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, soğan fiyatlarına ilişkin spekülatif hareketlerin önlenmesi için gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi. AA

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