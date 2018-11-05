Dolar ne kadar oldu? Enflasyon sonrası işte rakamlar

Dolar/TL, yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinde iyimser beklentilerle 5.45'in hemen altında üç ayın en düşük seviyesinde işlem görürken, piyasa enflasyon rakamlarını bekliyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar/TL 5.45 seviyesinin hemen altında seyrediyor.

Türkiye ve ABD’nin “sembolik” olarak adlandırılan bakanlara yönelik karşılıklı yaptırımlarını kaldırılmasının ardından Türkiye’nin ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler de piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasında.

ABD’nin İran’a yönelik petrol ve mali yaptırımları bugün devreye girdi. Yaptırımlar İran’ın petrol, nakliye, sigorta ve bankacılık sektörlerinde 300 yeni kişi ve kuruma da uygulanacak.

İran petrolünün başlıca ithalatçıları olan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Türkiye ham petrol fiyatlarının istikrarsızlaştırılmaması için yaptırımlardan geçici muafiyet verilmesi beklenen sekiz ülke arasında yer alıyor.

Yaptırımların detayları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in bugün TSİ 16.30’da yapmaları beklenen basın toplantısında açıklanacak.

REUTERS