Dolar durmuyor! 4,52 ile başladı…

Dolar/TL, haftanın ilk gününe 4,52 seviyesinde başladı. Daha sonra 4.56'yı da aştı. Euro/TL ise 5.34'ün üzerinde. Doları yükselten etkenler arasında iç siyasi gelişmeler ve ABD ile Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini devreye alması bulunuyor. Öğleden sonra ise Dolar/TL 4.5993 ile bir rekor daha kırdı.

Reuters’ın haberine göre, birçok bankacı TCMB’nin 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında “hatırı sayılır” bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB’nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

‘MERKEZ BANKASI BEKLENİYOR’

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’deki satış baskısı son dönemde kuvvetini kaybetmiyor. Lokal bireysellerin tarihi zirvelerden döviz bozdurmak istemediğini şirketlerin ise alım yaptığını görüyoruz. Bu bize lokallerin TL’deki değer kaybının devam edeceği endişesi olduğunu gösteriyor. Yabancı yatırımcının da bakışı için olumlu diyemeyiz. Piyasada herkes ekonomi yönetiminin ve aslında ilk olarak TCMB’nin bu trendi durdurmak güven tesis etmek adına atacağı adımı bekliyor” dedi.

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GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan sozcu.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini devreye alma kararlarının doları güçlendirdiğini belirtti. İşte Erkan’ın değerlendirmesi: ABD faizleri ve USD yükselişini sürdürürken, son 3 haftayı da kazançla geçen USDTRY kuru yeni haftaya da yükselişle başladı. TRY, haftanın ilk günü itibariyle USD'ye karşı en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olarak öne çıkmaktadır. Çin'in daha fazla ABD malı almaya söz vermesi ile beraber anlaşmaya varılan ticaret görüşmelerinde, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini yürürlüğe sokmama kararları USD'nin yeniden küresel piyasalarda değer kazanmasını sağlamaktadır. TRY'de ise bugüne has negatif ayrışmayı açıklayacak bir haber akışı görünmemektedir.

‘HENÜZ AKSİYON GELMEDİ’

Geçen hafta 4,50'de sözlü müdahale eden Merkez Bankası'nın ve her ne kadar içeriğinin TRY olmadığı açıklansa da Erdoğan – Çetinkaya görüşmesinin kuru 4,50'den 4,40'a gerilettiğini görmüştük. Bugün 4,56'yı gören kur hareketinde Merkez Bankası'ndan henüz bir açıklama veya aksiyon gelmiş değildir.

Özellikle yükseliş trendinin güncel üst noktası 4,5660 bariyeri üzerindeki kalıcı hareketler, mevcut pozitif trend görünümünün daha da istekli olabilmesine imkan tanıyabilir. Aksi takdirde trend içi tepki düşüncesi tekrar gündemde yer almak isteyebilir. EURUSD paritesi 1,17 bandı altına geçerse 4,60 seviyesi ve üzerine doğru giden bir kur hareketi olabilir.

‘ABD EKONOMİ POLİSİ OLAMAZ’

Dünyaya baktığımızda ise Çin ve ABD arasında bir hafta süren ticaret toplantıları sonunda, iki ülke karşılıklı olarak açıklamış oldukları ek gümrük vergilerini durdurma kararı aldı.Fransa Maliye Bakanı Le Maire, “ABD’nin dünyanın ekonomi polisi olmasına izin vermeyeceklerini” söyledi. DIHK Başkanı Schweitzer ise “Önce Amerika” politikasının giderek “Yalnız Amerika” haline geldiğini belirtti.Rusya Ekonomi Bakanlığı, çelik ve alüminyum gümrük tarifelerini Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde tartışma talebinin ABD tarafından reddedildiğini bildirdi.