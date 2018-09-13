Döviz mevduatta lirayı solladı

Dolardaki yükseliş TL’ye olan güveni azalttı. Bankalardaki döviz, TL mevduatını aştı. Döviz hesaplarının TL karşılığı 1.1 trilyon liraya ulaştı.

Geride bıraktığımız ağustos ayı Türk Lirası'nın en zayıf düştüğü dönem oldu. Dolar karşısında adeta eriyen TL yüzde 32.7 değer kaybetti. Bu dönemde bankalardaki TL ve yabancı para mevduatlarındaki dengeler de değişti. Bankalardaki döviz hesapları ilk kez ağustos ayında TL hesaplarını geçti. Merkez Bankası verilerine göre, 31 Ağustos ile biten haftada TL mevduatlar yüzde 2.34 azalışla 1 trilyon 26 milyar 725 milyon liraya geriledi. Yabancı para cinsinden mevduatın TL karşılığı ise yüzde 6.3 artışla 1 trilyon 179 milyar 192 milyon liraya yükseldi. Bu yıl manşet enflasyonun zirve noktasının yüzde 20 olması bekleniyor. Dolayısıyla, başkanlığını Murat Çetinkaya'nın yaptığı Merkez Bankası bugün gerçekleştireceği toplantıda faiz politikasını doğru ayarlayamazsa, TL yatırımcısını küstürebilir ve yeniden dövize hücum yaşanabilir.

TL KARŞILIĞI 210 MİLYAR ARTTI

Bankalardaki döviz mevduatı ağustosta 7 milyar 786 milyon dolar gerileyerek 184 milyar 64 milyon dolara indi. Buna karşın, yabancı para cinsinden mevduatlar TL bazında bir ayda 210 milyar 251 milyon TL arttı. 31 Ağustos ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı bir ayda 6.2 milyar dolar gerileyerek dolar bazında 141 milyar 110 milyon dolara indi. Bu süreçte yurtiçi yerleşiklerin dolar cinsi mevduatları 88.8 milyar dolardan 86.2 milyar dolara, Euro cinsi mevduatları 50.7 milyar dolardan 47.7 milyar dolara, kıymetli maden ve depo hesapları ise 5 milyar dolardan 4.5 milyar dolara indi. Bu trendin yönünü ise MB'nin faiz kararı belirleyecek.

TL yüzde 1.5 değer kazandı

Merkez Bankası'nın (MB) faiz artıracağı yönnüdeki beklenti TL'yi güçlendirdi. Küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyir de TL üzerindeki baskının hafiflemesinde etkili oldu. Dolardaki nispeten zayıf seyir ABD verileriyle de desteklenirken, TL'deki değer kazancı son iki günde yüzde 1.5'i geçti.Serbest piyasada dolar 6.4360 liradan, Euro ise 7.4650 liradan güne başladı. TL'nin gün içerisinde kazançlarını artırmasıyla dolar 6.2960 liraya kadar geriledi. Dolar günü 6.3660 liradan, Euro ise kapanışta 7.3990 liradan tamamladı.