Elektrikli araç satışı 4 milyona ulaştı

Dünya genelinde satılan elektrikli araç sayısı 4 milyona ulaştı. Çin yüzde 37 ile dünyada en fazla paya sahip. Önümüzdeki yılın mayıs ayında ise satışların 1 milyon artarak toplamda 5 milyona ulaşması bekleniyor.

Teknolojik gelişmeler ve ulaştırmadaki düşük karbon salınımı arayışları, elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasını sağlıyor. Dünya genelindeki elektrikli araç satışı 2011 yılından bu yana 4 milyona ulaştı. Araştırma şirketi Bloomberg NEF'in verilerine göre, dünya genelinde elektrik araç satışını sırtlayan ülke ise Çin oldu. Bu alanda yüzde 37 orana sahip olan Çin'i yüzde 28 ile Avrupa ve yüzde 26 ile Kuzey Amerika izliyor. Japonya'nın yüzde 6, Güney Kore'nin de yüzde 1 pay aldığı elektrikli araç satışlarında Türkiye ise herhangi bir değerlendirmede yer almadı.

2016'DA BAŞLADI

Elektrikli araç satış grafiğine bakıldığında hızlı artışın 2016 yılı ile birlikte başladığı görülüyor. 2011'in ilk çeyreğinden itibaren geçen 60 ayda, toplam 1.1 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu tarih sonrası 17 aydaki satış 2.2 milyon adede ulaştı. Daha sonraki 10 ayda 3.1 milyon adete ulaşan satışlar, son 6 ayda 4 milyona geldi. Elektrikli araç satışının 2019 Mart ayında da 5 milyona ulaşması bekleniyor. Bloomberg NEF'in analizine göre, elektrikli araçlarda milyonluk satış dilimi süreleri daha da azalacak.

AVRUPA'YI GEÇEBİLİR

Önümüzdeki mart ayına kadar satılması planlanan araçlarda da en büyük payı yüzde 42 ile Çin alacak. Çin'i bu satışlarda yüzde 26 ile Avrupa ve yüzde 25 ile Kuzey Amerika takip edecek. Tesla'nın Model 3 aracının satışının hızlanması durumunda ise Kuzey Amerika aldığı payda Avrupa'yı geçebilecek. Model 3'ün Avrupa pazarında satışa sunulmasının ise 2019 yılının ortalarını bulacağı ifade ediliyor. Bununla beraber 2018'in sonuna doğru başka markalardan da piyasaya sürülecek elektrikli araçların, dünya satış rakamlarını artıracağı hesaplanıyor.

OTOBÜSTE DE ZİRVEDE

2011'den bu yana satılan elektrikli 4 milyon aracın 421 binini ise elektrikli otobüsler oluşturdu. Dünya genelinde yüzde 37 paya sahip olan Çin, elektrikli otobüs satışında da yüzde 99 paya sahip.

Şarj istasyonları petrolü geçti

Dünyadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 6'sına sahip olan Japonya'da şarj istasyonu sayısı da hızla artıyor. Otomotiv devi Nissan'ın son araştırmasına göre Japonya'daki elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 40 bini geçti. Ülkedeki petrol istasyonu sayısı ise 35 bin civarında. Japon hükümeti, elektrikli ve hibrit araçların satışı konusunda çeşitli sübvansiyonlar sunuyor. Bununla beraber vatandaşlar da garajlarına özel şarj üniteleri kuruyor.