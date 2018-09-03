Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Enflasyon sonrası Merkez Bankası’ndan açıklama

Merkez Bankası, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceğini açıkladı. Merkez Bankası'nın bu açıklaması faiz artışı sinyali olarak algılandı. Açıklamanın ardından dolar/TL 6.52 seviyesini gördü.

android-time 10:38 3 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Enflasyon sonrası Merkez Bankası’ndan açıklama
Merkez Bankası, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceğini açıkladı. Merkez Bankası'nın bu açıklaması faiz artışı sinyali olarak algılandı. Açıklamanın ardından dolar/TL 6.52 seviyesini gördü.

Merkez Bankası (TCMB) son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceğini duyurdu.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtilerek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi.

REUTERS

İLGİLİ HABERSon dakika! Enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ağustos ayı enflasyon rakamları...Son dakika! Enflasyon rakamları açıklandı! İşte Ağustos ayı enflasyon rakamları...
Son güncelleme: android-time 11:2103.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar