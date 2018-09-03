Enflasyon sonrası Merkez Bankası’ndan açıklama

Merkez Bankası (TCMB) son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceğini duyurdu.
TCMB’den yapılan yazılı açıklamada son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtilerek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” denildi.
REUTERS