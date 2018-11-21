EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Ben de elektrik kullanıyorum

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz elektrik ve doğalgaza indirim olup olmayacağı sorulduğunda, "Maliyetlerde bir çok parametre var. Döviz var, petrol fiyatlarının doğalgaza yansıması var, enflasyon var. Bunların hepsi ile ilgili bir paket oluşturuyoruz ve fiyatları belirliyoruz. Ben de bir elektrik doğalgaz tüketicisiyim. İnşallah parametrelerde olumlu seyirler olduğu takdirde neden olmasın?" diye konuştu. Dolar 7 TL'den 5.30'lara kadar indi. Elektriğe bu sürede üst üste üç kez zam geldi ama hiç indirim yapılmadı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz NTV yayınında açıklamalarda bulundu. İşte Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları:

Akaryakıtta promosyonu yaparken farklı uygulamalar var. Bunlarda bir takım yapısal problemler var. Uzmanlarımız araştırma yapıyor. Şöyle bir şikayet var. Dağıtım şirketleri şeffaf değil. Fiyatlara müdahale etmek istemiyoruz. Sendikalardan hassas olmalarını, bayiilerini iyi eğitmelerini bekliyoruz. Sektörü geliştirmek istiyorsanız bayilere eğitim verin. Muhasebe sistemlerini şeffaf hale getirin.

VATANDAŞ NASIL BENZİN ALMALI?

Tüketicinin tercihine müdahale etmeyiz. Ben kendi aracıma yakıt alırken ucuz olanını tercih ediyorum. Dağıtım tercihleri bir takım ticari pazarlama unsuru olarak motoru rahatlattığı gibi iddiaları var. Bunlar ispatlanmamış. Pazarlama için yapılan şeyler. Ben ucuz olanı tercih ediyorum. Vatandaşlara da tavsiyem ucuz olanı alsınlar. Bir kuruşun yıllık getirisi 1 milyarın üzerinde. Ucuz olanlarını kullanmalarında herhangi bir sakınca yok. Bunun teminatını biz kurum olarak veriyoruz.

ELEKTRİĞE İNDİRİM OLUR MU?

Sayın Bakanımızın açıklamasında dikkat edilmesi gereken noktalar maliyetlerle ilgili. Biz elektrik tarifelerini belirttiğimiz taktirde maliyet unsurunu öne alıyoruz. Dolayısı ile maliyetlerde bir çok parametreler var. Bunların hepsini irdeliyoruz ve bununla ilgili de nihai kararımızı veriyoruz. Bununla ilgili maliyet unsurlar neler? Döviz, uluslararası petrol fiyatlarının doğalgaza yansıması var, dağıtım şirketlerinin maliyetleri var, enflasyon var. Bunların hepsi ile ilgili biz bir paket oluşturuyoruz ve bunların fiyatlara yansımasını hesap ediyoruz. Ondan sonra tarifelerimiz belirliyoruz. Elbette hem bakanımız hem ben EPDK Başkanı olarak elektriğin ve tüm enerji ürünlerinin en ucuz şekilde kullanılmasını en başta arzu edenler bizleriz. Dolayısı ile ben de bir elektrik kullanıcısıyım ben de bir doğalgaz tüketicisiyim. Bunu yaparken de biz bu hususta yatırım yapan, faaliyet gösteren şirketlerimizin de yaşanabilir bir şekilde kendi hizmetlerini devam ettirmeleri lazım. Bunları da dikkate alarak adil bir noktada bu fiyatları belirliyoruz. İnşallah parametrelerde olumlu seyirler olduğu takdirde neden olmasın? İnşallah bunları somut bir şekilde gördüğümüz takdirde bunların hepsi dikkate alınacaktır.

DOĞALGAZA İNDİRİM OLUR MU?

Doğalgaz fiyatlarının belirlenmesi görevi bakanlığın ve BOTAŞ’ın. Onlar da bizim gibi aynı hassasiyetle hareket ediyorlar. Önümüzdeki süreçte uluslararası piyasadaki petrol fiyatlarının doğalgaza etkisi ne olacak, kendi sözleşmeleri konusunda doğalgaz maliyetlerinin gerçekleşmesini BOTAŞ kurumumuz takip ediyor. Aynı durum onlar için de söz konusu.