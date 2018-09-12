Eşel mobil sistemi olmasaydı akaryakıt fiyatları ne kadar olacaktı?

PÜİS benzin fiyatlarına sansür getirmişti. EPGİS'de bu karar sonrası akaryakıt fiyatına gelecek zamları kendilerinin açıklayacağını duyurmuştu. Epgis'in açıklamasına göre; Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar litre motorinde 99 kuruşa ulaşırken, sistemin bütçeye maliyeti ise 4.1 milyar TL oldu. ÖTV miktarları benzinde 89 kuruş olurken oto gazda 87 kuruş oldu...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gün itibari ile akaryakıt fiyatları üzerinde feragat edilen ÖTV miktarları motorinde litrede 99 kuruş, benzinde 89 kuruş ve oto gazda 87 kuruş oldu… Feragat edilen tahmini toplam ÖTV 4.1 milyar TL” denildi.

Gün itibari ile akaryakıt fiyatları üzerinde feragat edilen ÖTV miktarları (KRŞ/LT) Motorin 99

Benzin 89

Oto Gaz 87 Şayet ÖTV yansıması olsaydı akaryakıt fiyatları ( İST ) Motorin 7.25

Benzin 7.80

Oto gaz 4.74

TL/LT Olacaktı. Ferağ edilen tahmini toplam ÖTV 4.1 Milyar TL — Epgis (@trepgis) 12 Eylül 2018

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış olması halinde, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanıyor.

Bu sisteme geçildiğinden bugüne bir kere Cumhurbaşkanı kararı ile akaryakıttaki ÖTV oranları 16 Ağustos’ta artırılırken, vergi artışı pompa fiyatlarına benzinde litre başına 59, motorinde 54 ve otogazda 34 kuruş zam olarak yansıtıldı. Kalan artışlar bütçeden karşılandı.

REUTERS