Gama Holding’den 1 milyar dolara yakın yapılandırma!

Ankara merkezli müteahhitlik ve enerji ağırlıklı faaliyet gösteren Gama Holding'in 1 milyar dolara yakın borç yeniden yapılandırma görüşmesi 20'ye yakın banka ile devam ederken, borçların kapatılması kapsamında Gama Holding'in Gama Enerji'deki yüzde 51 hissesinin tamamının satışı için görüşmeler yürütülüyor.

Konuya yakın 3 kaynağın verdiği bilgiye göre satış görüşmelerini alacaklı bankalardan biri olan Rus VTB yürütüyor. Üç kaynağın verdiği bilgiye göre, 2015 yılında Gama Enerji’nin yüzde 30’unu satın alan Malezyalı Tenaga Nasional Bhd (TNB), Gama Holding’in sahip olduğu yüzde 50.5 hissenin tamamını almak için görüşülen potansiyel alıcılar arasında.

VTB başka potansiyel taliplilerle de görüşmeler yürütürken, olası bir satışın bu yıl içinde bitmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili Gama Holding’e ulaşılamazken, VTB ise yorum yapmadı. Tenega da konuyla ilgili soruyu haberin yayınlandığı zamana kadar yanıtlamadı.

Malezya’nın kamu enerji şirketi Tenaga Nasional Bhd (TNB), Aralık 2015’te Gama Enerji’nin yüzde 30’unu 243 milyon dolara satın almıştı.

Gama Enerji’nin 2016 yılında yapılan sermaye artırımın ardından 1.08 milyar lira sermayesi bulunuyor. Bunun yüzde 50.5’i Gama Holding’e, yüzde 30’u Tenaga’ya ve geri kalan yüzde 19.5’i de IFC’ye ait.

Gama Enerji’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre iştirakler toplamındaki kurulu gücü 1,101.8 MW iken bunun 853 MW kurulu gücü doğalgaz santralinden, geri kalanı yenilenebilir kaynaklardan geliyor.

SIKINTI ARAP BAHARI İLE BAŞLADI

Toplamda 2 milyar dolar civarı borcu bulunan Gama Holding, özellikle Arap baharı sonrası Libya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki işlerinin sekteye uğramasının etkisiyle alacaklarını tahsil edemedi ve bu, şirketin borçlarını ödeyememesiyle sonuçlanan sıkıntılı bir süreci başlattı.

Konuya yakın bir kaynak, Gama Holding’in yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiğini belirterek, “Toplam borcu 2 milyar dolar ancak yapılandırmaya söz konusu tutar 800 milyon dolar civarında. Yapılandırma kapsamında bu borcun bir kısmının kapanması için ellerindeki en büyük değer denilebilecek Tenega’nın da hissedarı olduğu Gama Enerji’de hisse satışı olacak. Bu satış kısmi çözümlerden biri. Geri kalan tutar da yapılandırılacak” dedi.

Aynı kaynak yapılandırma kapsamında aralarında Rus VTB’nin de bulunduğu 20’ye yakın banka ile görüşüldüğünü belirterek, “Satış için görüşmeleri, Gama Holding’den ciddi bir alacağı bulunan VTB yürütüyor. Gama Holding’in elindeki hisseleri Tenaga alabilir. İlgili olduklarını duyuyoruz” dedi.

Konuya yakın bir diğer kaynak da “Gama Holding’in 1 milyar doları inşaat, 500 milyon doları da yatırım tarafındaki borcunun yapılandırması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, Gama Enerji’deki satış planı için şunları söyledi:

“İlk olarak Tenaga ile görüşüldü. Holding VTB ile birlikte görüşmeleri sürdürüyor. VTB satışın bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Tenaga istekli olsa da, VTB başka taliplilerle de teması sürdürüyor. Satışın bu yıl içinde bitirilmesi niyeti var” dedi.

Kaynak ayrıca, Tenaga’nın, 2015 yılında gerçekleşen satışın piyasa fiyatının oldukça üstünde gerçekleştiği düşüncesinde olduğunu belirterek, bu seferki olası satışın hisse fiyatı açısından bir miktar önceki rakamın altında kalabileceğini de sözlerine ekledi.

1959 yılında faaliyete başlayan Gama Holding, güç santralları, petrol, çimento, petrokimya ve gaz tesisleri, fabrikalar, yüksek binalar, su arıtma tesisleri ve iletim hatları, köprü ve çeşitli altyapı yapımları gerçekleştirdi.

Gama Holding bünyesindeki şirketler 1970 yılından sonra ise faaliyetlerini Orta Doğu, Rusya, Avrasya Ülkeleri, Güney Doğu Asya, Kuzey Afrika ve İrlanda’ya genişletti.

BORÇ YAPILANDIRMALARI ARTIYOR

Yılbaşından bu yana yüzde 20 civarı değer kaybeden TL, özellikle döviz cinsi borçları olan şirketleri zora sokarken, nakit akışında sıkıntı çeken şirketler bankalarla borç yapılandırma görüşmeleri sürdürüyor.

Şubat ayında Yıldız Holding’in borç yapılandırmasının ardından yine Türkiye’nin önde gelen gruplarından Doğuş Grubu’nun da kredi borcu yapılandırması için bankalarla görüşmeye başlamıştı.

Şu ana kadar Doğuş Holding’in yapılandırması sonuçlanmazken borçlu şirketler varlık satışına da gidiyor.

Doğuş Grubunun amiral gemisi konumunda olan Doğuş Otomotiv de bu sabah KAP’a yaptığı açıklamada bağlı ortağı D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı için Orchid Swiss Development ve Juglans Regia ile müzakerelere başlanacağını duyurdu.

REUTERS