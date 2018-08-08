Gaziantep’te ABD heyecanı

ABD'nin İran yaptırımları listesinde ABD'li firmaların İran'dan halı ve Şam fıstığı satın almasını yasakladı. Bu durum Gaziantepli üreticiler arasında heyecan yarattı. Türkiye ve ABD arasındaki diyalog yolunun ilerlemesiyle ABD'ye Gaziantep'ten fıstık gidebilir.

Gaziantep fıstığı rekor üstüne rekor kırıyor. Bu yıl rekoltenin az olması beklentisiyle spekülatörler de ortaya çıkarak Kabuklu Antep fıstığının kilogramını 120 TL’ye kadar çıkardı. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, illere göre beklenen antepfıstığı rekolte tahminleri hakkında bilgiler verdi.

Hazırlanan tahmin raporuna göre, 6 ilin genelinde hava şartları, erkek ağaç sayısı yetersizliği, hastalık ve çeşitli zararlılardan dolayı bu sene ortalama 21 bin 483 ton ürün kaybı yaşanmasının beklendiğini aktaran Akıncı,” Hasat sezonunda belirtilen nedenlerden dolayı yüzde 10 civarında bir ürün kaybı söz konusu. Özellikle hava şartlarından kaynaklı kayıplar olmasaydı bu seneki toplam rekoltemiz 230 bin ton seviyesine ulaşacaktı” dedi.

2018 yılında en fazla antepfıstığı üretiminin Gaziantep'te yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Akıncı, “Tahmini rekolte rakamlarına göre bu sezon antepfıstığında toplam üretime en fazla katkıyı Gaziantep sağlayacak. Gaziantep ülke toplam üretimine 84 bin 230 ton ile katkı sunarken, bu rakamların Şanlıurfa'da 79 bin 92 ton, Adıyaman'da 15 bin 230 ton, Siirt'te 10 bin 83 ton, Kahramanmaraş'ta 2 bin 631 ton ve Kilis'te bin 923 ton olarak oluşması tahmin edilmekte” diye konuştu.

Öte yandan Gaziantep’te fıstık ticareti yapan Mehmet Pamuk ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımları kapsamında İran'ın el yapımı halı ve Şam fıstığı (Antep fıstığı) gibi gıda ürünlerinin ABD’ye ihracını da ambargoya tabi hale getirmesinin kentte heyecan yarattığını söyledi.

DESTEK STOKÇULARI BİTİRMEKTİR

Pamuk, dünya fıstık üretiminde ilk üç sırayı ABD, Türkiye ve İran’ın oluşturduğuna dikkat çekerek, “ABD'nin İran'a karşı uyguladığı amborgo ile İran fıstığı piyasadan çekilecek ve altarnatif olarak Antep fıstığına talep artacaktır ve hak ettiği fiyatları bulacaktır inancındayım. Ancak aradaki mevcut komisyoncular ile yine işimiz zor. Fırsatı değerlendirmek lazım. Amerika pazarından ciddi yükseliş olacaktır. Hükümete düşen görev üreticiye destek olmak ve stokcuları bitirmektir” diye konuştu.

İRAN'IN FISTIK İHRACATI 2 MİLYAR DOLAR

ABD'nin ithalatına yasak koyduğu İran fıstığı, İran ekonomisinin vazgeçilmez gelir kaynaklarından biri. Petrol ve halı sektöründen sonra fıstık İran için üçüncü döviz kaynağını oluşturuyor. İran ürettiği fıstığın yüzde 70'ini ihraç ederek yılda yaklaşık 2 milyar dolar kazanç sağlıyor. İran'ın ABD'ye fıstık ihracatı resmi verilere göre ciddi bir gelir kaynağı oluşturmuyor gibi görünse de özellikle Körfez ülkeleri üzerinden ambalajlanarak ABD'ye ciddi bir İran fıstığı ihracatı söz konusu.

FISTIK FİYATLARI DÜŞTÜ AMA BAKLAVA FİYATLARI AYNI

Baklava üretiminde kullanılan iç Antep fıstığının kilogram fiyatının geçtiğimiz aylarda stokçular nedeniyle 200 liraya kadar çıkması nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşayan baklavacılar, bu yıl fıstık rekoltesinin fazla olması nedeniyle fiyatların normal seviyeye dönmesinden memnun. İç fıstık fiyatlarının aşırı artışını gerekçe göstererek fiyatlarını yüzde 100'e varan oranlarda arttıran baklavacılar, Kurban Bayramı öncesi zam yapmayacaklarını söylemekle yetiniyor.