GİB vergi borcu sorgulama: 2018 SGK vergi borcu yapılandırma işlemleri için son anlar…

Vergi borcu için son yapılandırma günü geldi ve bu konuda birçok ayrıntı merakla inceleniyor. Vergi borcu yapılandırma işlemleri GİB üzerinden yapılacak ve vergi borcunu yapılnadırmak isteyen vatandaş borçlarını GİB.gov.tr üzerinden yapabilecek. İşte detaylar...

Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için yapılandırma ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Vergi borcunu yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar merakla vergi borçlarını nasıl yapılandıracağını merakla araştırıyor. GİB üzerinden yapılandırılacak olan vergi borçlarıyla ilgili detaylar…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet adresinden ve tüm vergi dairelerinden yapılabilecek. Dileyen vatandaşlar istedikleri işlemlere e-Devlet üzerinden erişebilecek. Yapılandırmalarla ilgili detaylı bilgiler almak isteyen kişilerse “gib.gov.tr” adresi üzerinden ya da 444 0 189 numaralı telefondan yapılandırmalara ilişkin detayları öğrenebilecek.

YAPILANDIRMA SONRASI ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. SGK’ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos’a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim’de sona erecek.

Yapılandırmaya başvuran kişiler yüzde 90 ile yüzde 50 arasında değişen indirimlerden faydalanma imkanı bulacak. Vatandaşlar taksit seçeneği ile geçmiş yıllara ait cezaları taksitlendirebileceği gibi peşin ödemelerle büyük indirimlerden de faydalanabilecek.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Öğrenci kredisi, sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar ve su borcu vergi affı kapsamında. 31 Mart’tan önce bu borçlardan birine sahipseniz yapılandırma affından faydalanabilirsiniz. Öte yandan vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçlar da bu aftan yararlanacak.