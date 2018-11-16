GittiGidiyor’dan indirim kampanyası

GittiGidiyor Black Friday'e özel hazırladığı “Süper Cuma” kampanyası ile 23 Kasım Cuma günü 24 saat boyunca tüketicilere yüzde 80'e varan oranda indirim yapacak.

GittiGidiyor, dünyanın dört bir yanından çok sayıda şirketin her yıl ürünlerinde ciddi indirimler yaptığı Black Friday’e, “Süper Cuma” kampanyasıyla katılıyor. 23 Kasım Cuma günü geçerli olacak kampanya kapsamında tüketicilere yüzde 80’e varan oranda indirim sunulacak. Perşembe gününü cumaya bağlayan gece saatler 00:00’ı gösterdiğinde başlayacak ve 24 saat boyunca devam edecek kampanyada ayrıca aynı gün çeşitli kategorilerde özel indirimler de tüketiciyle buluşturulacak.

ÇOK SAYIDA ÜRÜNÜ KAPSIYOR

“Süper Cuma” kampanyasının ayrıntılarına ilişkin bilgi veren GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, şunları söyledi:

Her yıl dünyada adeta alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday, Türkiye’de de tüketicilerin dört gözle beklediği bir dönem olmaya başladı. Türkiye’de de e-ticaret sektörünü ciddi şekilde canlandıran bu özel gün çerçevesinde biz de ‘Süper Cuma’ ismini verdiğimiz bir kampanya düzenliyoruz. Kampanyamızla anne-bebek ürünlerinden kozmetiğe, dekorasyondan yapı markete, cep telefonundan teknoloji ürünlerine kadar pek çok kategorideki seçili binlerce ürünümüzde yüzde 80’e varan oranlarda indirim yapacağız.”

GittiGidiyor’da geçtiğimiz yıl da Süper Cuma kampanyasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Elçin, “2017’de Süper Cuma’da bazı ürün gruplarında adet bazında satışların günlük ortalamanın 10 katına vardığını gördük. Kişi başına ortalama harcama miktarı da ikiye katlandı. Bu yıl da benzer bir tablo bekliyoruz