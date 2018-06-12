Hep 50 liralık alanlara da kötü haber!

Benzine zam geldiğinde 'ben hep 50 liralık alıyorum' diyenler de fiyatlardan nasibini aldı. Benzinin litre fiyatı 2000 yılında 0.59 TL idi. Yani 50 TL'ye 85 litre benzin alınabiliyordu. Bugün ise 50 TL ile alabileceğiniz benzin miktarı sadece 8 litre. Tablodaki rakamlar Türkiye'de enflasyonun boyutunu da gözler önüne seriyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları herkesin malumu. Yüksek vergiler nedeniyle Türkiye dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkelerden biri. Dolar ve petrol fiyatlarının rekor kırmasının ardından akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışı, vatandaşa yansıtmamak için devlet, aldığı fahiş ÖTV’de düzenlemeye gitmişti. Bu uygulamayla benzin 6.24 TL’de sabitlendi. Bakan Ağbal yaptığı açıklamada bugüne kadar benzinde 19 kuruş ,motorinde ise 17 kuruşluk artışı vatandaşa yansıtmadıklarını söyledi.

BUGÜN 8 LİTRE ALINABİLİYOR

Akaryakıta gelen zamlar konusunda ‘ben hep 50 liralık alıyorum” diyen vatandaşlar da oldukça zararlı çıkıyor. Öyleki son 18 yılın verilerine bakıldığında bu gerçek rakamlara da yansıyor. 2000 yılında benzinin litre fiyatı 0.59 TL’idi. Yani 2000 yılında 50 TL ile tam 85 litre benzin alınabiliyordu. Bugün ise bu miktar çok daha az. Şu an itibariyle benzinin litre fiyatı 6.24 TL ve 50 TL ile sadece 8 litre benzin alınabiliyor.



#Rakamlar akaryakıt istasyonlarından alınmıştır.