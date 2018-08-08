İngiltere’den Türkiye’ye talep patladı

2017 haziran ayında Türkiye'ye 188 bin İngiliz gelirken bu rakam geçen haziran ayında 306 bine çıktı. Türk Lirası'nın değer kaybı ve turizmdeki toparlanma turist sayısını patlattı. Türkiye'de İngiltere'deki asgari ücreti harcayan bir İngiliz krallar gibi tatil yapabilir.

Türk Lirası’nın İngiliz sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi, İngiltere’den Türkiye’ye turizm talebini artırdı. Son 12 ay içinde TL, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 35’ten fazla değer kaybetti. Bugün itibarıyla, Sterlin/TL kuru 6,80’ün üzerinde işlem görüyor. Turizm Bakanlığı’nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Haziran ayında Türkiye’yi en fazla ziyaret eden üçüncü turist grubu İngilizler oldu. Haziran ayında 306 bin 647 İngiliz Türkiye’yi ziyaret etti. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 188 bin 102 idi.

REZERVASYONLAR YÜZDE 63 ARTTI

BBC Türkçe’nin haberine göre; Ülkenin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook, 2018’de Türkiye’ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı. Şirket yetkilileri Antalya’nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Palma de Mallorca’yı geçtiğini söyledi.

Thomas Cook, İngiltere’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tatilcilerin rezervasyonu son dakikaya bıraktıklarını ve bu nedenle fiyatların düşük kaldığını belirtiyor.

Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi, “Türkiye’de tatil için daha iyi bir zaman olamaz” dedi. TL karşısındaki artışa rağmen sterlin diğer büyük para birimlerine göre değer kaybetti. İngiliz sterlininin değeri Nisan’dan bu yana Euro karşısında yüzde 3, ABD doları karşısında da yüzde 10 azaldı.

İngiltere’de 1250 pound (8500 TL) civarında olan asgari ücret ile Antalya’ya gelen bir kişi konaklamaya da Türk turistten uygun fiyatla ayarlayacağı için hayatının tatilini yapabilir.