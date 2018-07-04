İş konuşuyoruz 13. bölüm: Hyundai Genel Müdürü Önder Göker

Türkiye'de önde gelen otomotiv markalarında Hyundai'nin Genel Müdürü Önder Göker 'İş konuşuyoruz'un konuğu oldu. Göker otomotiv sektörünü değerlendirirken 'Korelilerle çalışmak nasıl?' sorumuza, "Yani, Türklerle çalışmak kolay mı? Bir kere çok çalışkanlar 27 yıldır bu markadayım, şunu öğrendim hiç bir şey imkansız değil" diyerek cevap verdi.

Otomotiv sanayinin en önemli markalarından olan Hyundai’nin Genel Müdür Önder Göker bu bölümümüzün konuğu oldu.

2018'de ilk 5 ayda 18.833 adet araç sattınız ve yüzde 6.3 Pazar payınız bulunuyor. Ayrıca beşinci marka olarak sektörde rekabet ediyorsunuz. Bu konuyla ve sektörle ilgili görüşleriniz nelerdir?

İlk 5 aya baktığımızda ODD’nin rakamlarına göre sert bir düşüş oldu, yüzde 15’lik ve ilk beş ayın sonunda pazarda yüzde 5’lik bir daralma var. Bunların en önemli sebepleri kurlardaki aşırı yükselme, bunu tüm markalar fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldı. Sebeplerden bir diğeri faizlerdeki beklenmedik artış. En son da dört aydır hurda yasası söylentilerinin çıkması ve yürürlüğe girmemiş olması. Bu üç faktör toplam pazarı etkiledi. Müşterilerin alım gücü azaldı, showroom trafiğimiz oldukça düştü, veriler mayıs ayında yüzde 40 oranında bir düşüş gösteriyor. Bu durum perakende satışlarımızı olumsuz yönde etkiledi ve ilk beş ay çok istediğimiz gibi geçmedi.

i20 modelini makyajladınız, güncellenen bu modelle alakalı neler diyebilirsiniz?

i20 özelinde konuşursak, i20 bizim gerçekten en önemli, en özel ve en çok satan modellerimizden biri. Yıllık ortalama 20 bin üzerinde satıyoruz, bu yılki hedefimizde bu şekilde. Mayıs ayında yenilenen i20’nin satışına başladık, makyaj kapsamında ufak tefek dokunuşlar olsa da özellikle arka ve iç görünümde çok etkili yenilikler var. Bunların yanında yeni motora da kavuştu, yeni şanzımanla birlikte. Bunlada satışlarımızın artacağını düşünüyoruz.

İlk yarıyıl satışlarını düşünürsek, pazarla alakalı nasıl bir beklentiniz var?

İlk 5 ayda yüzde beşlik bir daralma oldu, ilk yarı yılda yüzde 10-15’lik bir daralma ön görüyoruz.Yıla bakarsak da Hyundai olarak tahminimiz toplam pazar 900 bin civarında olacak, ortalama yüzde 15-20’lerde bir daralma bekliyoruz.

Korelilerle çalışmak nasıl?

Yani, Türklerle çalışmak kolay mı? Bir kere çok çalışkanlar 27 yıldır bu markadayım, şunu öğrendim hiç bir şey imkansız değil. En büyük problemle karşılaşsanız dahi bir çözüm yolu olacağına inanıyorum, örneğin zorlu bir yıl geçiriyoruz bu sene marka olarak, ancak marka olarak oldukça başarılıyız, ilk beş marka içerisinde pazar payını arttıran iki markadan biriyiz.

Tam olarak sorunun cevabına dönersek, koay değil ama uzun süredir bu markadayım ve alışkanlık oldu karşılıklı birbirimizi iyi anlıyoruz, gayet iyi gidiyor.

Yeni modeliniz Kona ile alakalı neler söyleyebilirsiniz?

Kona’yı mayıs ayının başında lanse ettik, oldukça olumlu geri bildirimler alıyoruz. Satış temposu tam istediğimiz yerde değil 250 civarında sattık ama hızla artacağını düşünüyoruz, özellikle tasarımı ve gücü ön plana çıkıyor gençlerin ve bayanların dikkatini çekiyor.

Fenerbahçeli olduğunuzu biliyoruz, takımın son başkanlık seçimiyle alakalı neler söyleyebilirsiniz?

Doğuştan Fenerbahçeliyim diyebiliriz, ailecek. Aziz Yıldırım 20 sene emek verdi ve takıma çok büyük katkıları oldu. Değişimin her zaman iyi olduğuna inanıyorum, iş hayatında da öyle ekiplerdeki değişimin işe hep katkı sağladığını gördük. Ali Bey zaten çok başarılı bir iş adamı, iş hayatındaki birikimini Fenerbahçe kulübüne de yansıtacağını düşünüyorum. O yüzden tüm Fenerbahçe taraftarı gibi bende çok mutluyum.

Türkiye’de üretilecek olan yeni bir B-SUV model müjdesi vermiştiniz, onunla alakalı özel olarak bize söyleyeceğiniz bir şey var mıdır?

Maalesef yok! Modelle alakalı netlik kazanmayan çok nokta var ama Türk halkının hoşuna gidecek bir otomobil olacak, diyebilirim size.

Uber mi sarı taksi mi?

Bizde basından takip ediyoruz, taksi pazarında Hyundai’lerde var tabi ve bizi yakından ilgilendiriyor. En son açıklamaya göre bu araçların D segmenti olması gerekiyormuş, turkuaz ve siyah olacakmış bunlar tabiki takip edilebilir ve uygulanabilir şeyler ama netlik kazanmayan noktalar var. Taksi pazarı büyük, özellikle de büyük şehirlerde. Sadece İstanbul’da 20 bine yakın taksi varmış ama burada önemli olan bu hizmetin kalitesi. D segmenti denilen otomobiller pahalı araçlar, bu durum değerlendirilirken taksicilerin alım gücüne de bakmak lazım. Tam net olmayan bilgiler var bu yüzden biraz bekleyeceğiz.

ÖTV ve MTV’deki artışlar, kurlardaki değişkenlikle birleşince fiyatlar bu durumdan çok etkilendi. Müşterilerinizin davranışları değişti mi?

ÖTV ile ilgili limitler var biliyorsunuz, 46 bin liradan başlıyor yüzde 45 gibi ama bu limitler eski kurlara göre konulmuştu bunların tekrar gözden geçirilmesi lazım zaten dernekler bu konuda çalışıyor. En azından bu limitler kur farkı kadar yani yüzde 20 yukarı konumlandırılırsa biraz daha rahatlar. Aynı otomobil kurlardaki artışlardan dolayı, gümrükten çektiğimizde yüzde 45’ten yüzde 50’lik dilime girdiğinde otomatik olarak biz eklemden yüzde 5’lik bir artış oluyor. MTV ile ilgili de öyle yukarı yönlü değişiklikler yapıldı ve ikinci ele yönelim oluyor. Ama ikinci elde de otomobiller artık ucuz değil, beraber paralel gidiyor.