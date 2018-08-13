İstanbul esnafı stokçulara karşı birleşiyor

Son günlerde döviz kurunda yaşanan artıştan dolayı stokçuluk yapan esnafa karşı İstanbul esnafı bir araya geldi. Bakanlık ile görüşecek İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği stok yapan esnafı şikayet edecek.

Son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat , satış yapmayan, ürünlerini stoklayan toptancılara ve işlemelere karşı İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Stok yapan esnafı uyaracağız. Gereken cezalarda bakanlık ile görüşülüp verilecektir.” dedi.

Bu durumu bir haftadır olduğunu ancak döviz kuruna endeksli bugünlerde daha çok artığını belirten İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, “Stokçuluk yapan esnafımızla salı günü toplanacağız.Gereken tüm uyarılar yapılacak. Hala stokçuluk yapan tüccar tespit edilirse gereken tüm tedbirler alınıp cezai yaptırım uygulanacak.” diye konuştu.

Ayrıca tüm esnafı birlik ve beraberliğe davet eden Başkan Yılmaz,”Bu ülke bizim ülkemiz. Fırsatçılığa gerek yok.” ifadelerini kullandı.

Yarın saat 11:00’a İstanbul esnafı stokçulara karşı basın toplantısı düzenleyecek. Stokçulara karşı yürütülen kampanyanın sloganı ‘Stok yapmayın, ekonomiye katkı verin' olacak.