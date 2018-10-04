İşte Digiturk’ün satış fiyatı

2016 yılında ihalesiz Katarlılara satılan Digiturk’ün 170 milyon dolar indirimle 937 milyon dolara el değiştirdiği ortaya çıktı. Devletin kasasına girecek paradan ise hiçbir belge olmadan 158 milyon dolar kesinti yapıldı.

Sayıştay'ın 2017 yılı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim raporu, 3.5 milyon abonesi ile Türkiye’nin en büyük dijital platformu olan Digiturk'ün satışıyla ilgili gizemi ortadan kaldırdı.

TMSF, Çukurova Grubu'ndan alacaklarının zamanında ödenmemesi sebebiyle, 2013’ün mayıs ayında diğer bazı şirketlerin yanı sıra Digiturk’ün de yönetimini devraldı.

Digiturk markasının ana bileşeni olan Krea İçerik Hizmetleri AŞ isimli şirketin hisseleri yüzde 99,99 oranında DP Acquisitions BV (DPA) isimli Hollanda’da kurulmuş olan bir şirkete aitti. TMSF’ye borçlu durumda olan Çukurova Grubu'nun DPA isimli şirketteki hisselerinin oranı yüzde 53,3 seviyesindeydi.

DPA’nın diğer hisseleri ise (yüzde 46,7) Providence Equity Partners (Providence) isimli bir fonundu. TMSF, Digiturk markasını kendi düzenleyeceği ihaleyle satmak yerine, kendi onay vereceği koşullarla, Providence ve Çukurova Grubu tarafından satılmasına müsaade etti.

BİR YIL SONRA İNDİRİM

Sayıştay'ın denetim raporuna göre, Katarlı işadamı Nasser Al-Khelaifi'nin sahibi olduğu BeIn Media Grup ile satıcılar arasında, TMSF’nin de uygun görüşüyle 2015’in haziran ayında hisse alım sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmaya göre, Digiturk'e 1 milyar 108 milyon 799 bin dolar değer biçildi. Ancak, söz konusu tutarda 2 Haziran 2016 tarihinde yapılan tadil sözleşmesiyle 170 milyon dolar kesintiye gidildi ve 937 milyon 799 bin dolara revize edildi.

Ödemenin iki taksit halinde yapılması kararlaştırılır iken, yapılan indirim ve yeni mutabakat da TMSF tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda ihalesiz olarak Digiturk'ün satılmasına tepki gösterilirken, TMSF o dönem yaptığı açıklamada satış işlemi şirketin sahipleri tarafından gerçekleştirildiği için ihale düzenlenmediğini açıkladı.

İki yılı aşkın bir süredir ise Digiturk'ün Katarlılara satış fiyatı kamuoyundan gizleniyordu. Sayıştay'ın denetimleri ise satış üzerindeki karanlık noktaları aydınlattı.

BELGESİZ DEV KESİNTİ

Sayıştay denetçilerinin fiyat konusunu raporlarında gündeme getirmesinin nedeni ise Digiturk'ün satışından elde edilen gelirin TMSF payına düşen kısmından hukuksuz olarak 158 milyon dolar kesinti yapılması.

TMSF Digiturk'te ortaklığı bulunan Providence'ın Çukurova Grubu'ndan 1.2 milyar dolar alacağı olduğunu belirterek, Fon'un alacağının faizinden vazgeçtiğini ve borç miktarının 596 milyon dolara indiğini ifade etti.

Bu nedenle Providence'ın Digiturk'ün satışından alması gereken miktar 438 milyon dolar iken 596 milyon dolar ödeme yapıldığını bildirdi.

Sayıştay, denetçileri Çukurova Grubu'nun, Providence adlı fonun hissedarlarına borcu olduğunu gösteren herhangi bir belge ortaya konulmadığı halde, TMSF'nin alacağı paradan kesinti yapılmasının izaha muhtaç olduğunu ve gelir kaybının telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.