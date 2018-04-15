İşte Galatasaray’ın Riva projesi

Galatasaray’ın Beykoz Riva’daki 1 milyon metrekarelik arazisine bin 550 villa yapılacak. 446 milyon lira yatırım değerine sahip projede inşaat mayıs ayında başlayacak. Galatasaray satıştan 761.6 milyon lira alacak.

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü, Haziran 2016'da hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre, arsalar için yapılacak ihalede ortaya çıkacak şirket payı gelirinin yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si de Emlak Konut GYO'nun olacak. Emlak Konut söz konusu gayrimenkuller için ihale sürecini tamamladı. Geçtiğimiz hafta yapılan Florya ihalesine en yüksek teklif Öz Er-Ka İnşaat'tan geldi. Toplam hasılatı 2 milyar 250 milyon lira olarak ön gören firma, şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin lira taahhüt etti. Bu gelirden Galatasaray'a 238 milyon lira pay düşecek.

EN AZ 761 MİLYON LİRA

Emlak Konut GYO tarafından Haziran 2017'de Riva için gerçekleşen ihaleyi ise Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale, en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat verildi. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut'a 952 milyon lira taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80'ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. Riva projesi için mimari çalışmaları tamamlayan Yılmaz İnşaat, 9 Nisan 2018 günü İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne çevresel etki değerlendirmesi için dosya sundu.

6 YILDA TAMAMLANACAK

ÇED süreci başlayan Riva'daki toplam 1 milyon 84 bin metrekarelik arazide 442 bin 500 metrekarelik inşaat yapılacak. 869 bin 522 metrekaresi konut imarlı araziye bin 550 villa yapılması planlanıyor. Projenin 6 yıl içerisinde de tamamlanması hedefleniyor.

Metrekare fiyatı 7 bin TL

15 bin metrekarelik okul, 10 bin metrekarelik ticaret ve sosyal tesis alanı ve 60 bin metrekarelik otoparkın yer alacağı projede, bin 500 metrekare büyüklüğünde cami inşa edilecek. 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı olan projenin maliyetinin 446 milyon lira olması öngörülüyor. Galatasaray'ın Riva arsasında inşa edilecek projenin yılın ikinci yarısında satışa çıkması beklenirken, az katlı ve müstakil yapıların metrekare fiyatının 7 bin liradan başlayacağı belirtiliyor.