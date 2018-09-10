İTO Başkanı Avdagiç ikinci çeyrek büyümesini değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesini değerlendirdi.

Başkan Avdagiç, “Türkiye'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır. Yılın ikinci üç ayı 24 Haziran seçimleri öncesine rastlamasına rağmen, bu süreçte seçime yönelik popülist yaklaşımlar yerine ekonominin gereklerinin uygulandığını gösteriyor. Son rakamlar bir kez daha milletçe, ekonominin bütün aktörleri olarak büyük bir dayanışma içinde ekonomik saldırıları bertaraf etmekte ustalık kazandığımızı ortaya koyuyor” dedi.

Avdagiç, ikinci çeyrek büyümesinin yeni yol haritamızın ipuçlarını verdiğini belirterek, “İhracatın dış ticarete net katkısı dikkat çekici. İç talebin soğuduğu bu süreçte ihracat büyümemizin sigortasıdır” ifadesini kullandı.

KURDA İSTİKRAR SAĞLANINCA KATKI ÇOK DAHA FAZLA OLACAK

Şekib Avdagiç, yüzde 5.2'lik büyümenin, Nisan, Mayıs ve Haziran gibi maliyet baskısının arttığı bir dönemde üretim dinamiklerinin çalıştığını göstermesi açısından da ayrıca önemli olduğunu kaydetti. Avdagiç, “Sanayi ve yatırım artışı ekonomiyi desteklemiş gibi görünüyor. Kurda istikrar sağlanınca bu katkı çok daha fazla olacak” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi: “Türkiye'nin bundan sonraki hedefi, büyümemizi sağlıklı bir patikada tutmak, bunun için de büyüme kompozisyonunu değiştirmek. İkinci çeyrek büyümesi de bize bunun açık mesajını veriyor. Parolamız üretim, ihracat ve iç tasarruf.

Son büyüme verisi, dikkat etmemiz gereken alanlara da işaret ediyor. Mesela tarımın katma değer anlamında negatif bölgeye düşmesi önemle takip edilmeli. Mali disiplinin korunması adına kamu harcamalarındaki katkıyı, daha üretken yerlerden tamamlamayı amaç edinmeliyiz. Mevcut kur kaynaklı zorlukları aşmak için, imalat sanayine dayalı bir dönüşüm hikayesini büyüme kitabımıza koymak zorundayız.”