İyi Parti ekonomi programını açıkladı: 8 maddede Türkiye Dayanışma Fonu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener darboğazdaki Türkiye ekonomisini kurtarmak için planını açıkladı. Türkiye Dayanışma Fonu ile borçlu 5 milyon vatandaşa el uzatmak amaçlanıyor. Emeklinin borcu silinecek, bankaların alacak şirketlerine sattığı borçların yüzde 80’i silinecek kalan 10 yıl vade ile ödenecek. 45 yaşında iki çocuğu olan asgari ücretlinin borcu komple silinecek. İşte 8 maddede Türkiye Dayanışma Fonu...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün ekonomi programını duyurdu. Programın detaylarını ise Akşener'in Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Durmuş Yılmaz açıkladı. Akşener programın isminin Türkiye Dayanışma Fonu olacağını söyledi. Peki Türkiye Dayanışma Fonu ile ne amaçlanıyor?

1) Asgari ücretlinin medeni durumuna göre borcu tamamen silinecek.

2) İşsizlerin borcu silinecek.

3) Emeklinin borcu silinecek.

4) Şehit ve gazilerin borçları silinecek.

5) Maddi durumu nispeten yerinde olan vatandaşın borcunun yüzde 80’i silinecek. Kalan yüzde 20, 10 yıl takside bölünecek. Borç ödemesi bitene kadar yeni kredi çekilemeyecek.

6) Borçlar alacak şirketlerinden satın alınarak devlete geçecek.

7) Türkiye Dayanışma Fonu’nun bütçeye yıllık etkisi 8 milyar TL olarak hesaplandı.

8) Güney Kore’de örneği olan KANKO sistemi model alındı.

Meral Akşener'in Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Durmuş Yılmaz programın detaylarını şu sözlerle açıkladı:

Bu bir popülist politika uygulaması değildir. Popülizm kötü bir şeydir ülkeye zarar verir. Bu bir yeniden bölüşüm projesidir. Her üretim kararı bir bölüşümü sonuçlandırır. Her bölüşüm paylaşım da bir üretim tipidir. Ekonominin dengelerini göz

önünde bulunduruyoruz. İlerisi için sorun olacak tohumları ekmemeye gayret ediyoruz.

Türkiye dayanışma fonu: Borç yükü altında ezilen vatandaşlara yüzde 80'e varan borç ve birikmiş faiz indirimi 10 yıl yapılandırma sosyal yardım fonudur.

Sorun nedir? 2002-2017 yılları arasında toplam borç 75 kat artarak hane halkında 550 milyar liraya ulaştı. Hane halkı kullanabilir gelirine oranı ise yüzde 5'in oranında iken yüzde 55 oldu. 100 birimlik geliri olan hanenin 55 birim borcu vardır.

Düşük ve orta gelirli ailelerde bu oran yüzde 80 üzerindedir. Toplam borçlu sayısı 2018'de 30 milyon seviyesine ulaşmıştır.

Yani 25-65 yaş arası her 100 bireyden 7 kişinin borcu bulunmaktadır. Senetle yapılan ve komşu akrabadan alınan borç her 10 kişiden 8 kişinin borçlu olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu borçların yarısının konut ve taşıt dışındaki tüketim kredileridir.

HER 100 LİRANIN 20 LİRASI BORÇLANMA İLE

Her 100 liranın 20 lirası borçlanma ile yapılmıştır. Halkımız en temel ihtiyaçlarını kredi veya borç yoluyla karşılar. Sorunlu krediler 67 milyar TL'ye yaklaşmıştır sorunlu krediler dahildir, satışı yapılan. Bankalar 10 yılda 23 milyar TL'lik alacaklarını tahsilat şirketine satmıştır.

Tüketici kredisi alacaktır şimdilik banka belirlenen usuller çerçevesinde nasıl ödeyeceğinizi söylüyor. Ödeyemeyeceğiniz zaman takibe alıyor taksitler ödenemezse bunun karşılığında banka karşılık ayırmak zorunda. Bunlar için bankalar karşılık ayırdı ama ayırmadıkları kısım da var.

BANKALAR ALACAKLARINI SATIYOR!

23 milyar liralık sorunlu alacaklarını satmışlar bunların yarısı son iki yılda satıldı. 2 milyon vatandaşın borçları bu şirkete satıldı. Banka önce borçlusuna müracat ediyor. Gecikiyor, gecikiyor bunu bilançosundan çıkarıyor. Arkasından tahsile yöneliyor, haciz gönderiiyor vs. buun da yapamazsa bu işle uğraşanlara satıyor. 100 liralık alacağını 5-6 TL'ye satmış durumda bankalar bunu satın alan şirket de bunu 10-30 ne alırsa aradaki fark onun karı alıyor. Diğer yandan bankaların bilançolarında hali hazırda 20 milyar TL sorunlu kredi taşınmaktadır. 1.3 milyon borçlu da yasal takibe alınmıştır. Bankalarca yasal takibe alınmamış krediler var. Haklarında yasal süreç başlamamış olan potansiyel sorunlu kredilerdir. 25 milyar kredi 1.5 milyon toplamda yaklaşık 5 mliyon borçluya ait 67 milyar TL sorunlu alacak vardı

KİMLER YARARLANABİLİR?

Yasal takibe alınan tahsilat şirketine satılan alacaklar var. Tarih olarak 30 Nisan 2018'e kadar kredili mevduat ile izlenen bütün borçlular 30 Nisan 2018 itibariyle bütün bireysel borçlu vatandaşlarımız bu sistemden yararlanabileceklerdir. Zorunlu olarak borcunu biz onlardan satın alacağız, yasal düzenleme ile. 30 Nisan 2018 itibariyle kredili mevduat hesapları yakın takipte izlenen bütün borçlu vatandaşlar yararlanacak. Bunlar isteğe bağlı biz teklif götüreceğiz yer almak isterlerse onları da dahil edeceğiz. Başvurmaları halinde olacak. Her iki grubunda borcu 5 milyon insanımız.

İŞSİZ BORCU SİLİNECEK, EMEKLİ BORCU SİLİNECEK

İşsiz borçların bütün borçları silinecek emeklilerin bütün borçları silinecek, şehit ve gazilerin borçları silinecek, geri kalanların işteki durumu medeni durumu aylık yüzde 80'i silinecek. Asgari ücretle çalışan 45 yaşında iki çocuklu birinin bütün borçları silinecek

BORCUN YÜZDE 80'İ SİLİNECEK 10 YIL VADE YAPILACAK

30 yaşında bekar geliri 3500 tl altında yüzde 80 siliyoruz kalanı 10 yıl taksit yapıyoruz. Bütün bunlar yapıldıktan sonra borçlular bankalardan kredi kullanamayacaklardır. Borç bittiğinde erken ödeme olursa temiz bir finansman kayıt ile yeniden kredi alabilecekler.

GÜNEY KORE'DE ÖRNEĞİ VAR

Biz bu projeyi nereden düşündük? Güney Kore de son derece başarılı bir uygulaması oldu. Bu fon bugün hala hayatta. Bizim de yapmaya çalıştığımız yer toplumun en aşağıda olan 2002 yılında toplam servetten en yüzde 1'lik grubun 36 idi bugün yüzde 57 oldu. Bu serveti ve geliri adil bir şekilde paylaşmak. Güney Kore bunu yaptı. Biz bunun yapılabilir olduğuna inanıyoruz ve yapacağız. Şu an TMSF var Kore'deki karşığılığ KANKO birikim var uzman var bunu uygulayacağız.

Biz şuna da baktık acaba ülkemiz genelinde tüketici kredilerinde durum ne? Güneydoğu'da biraz fazla…

BÜTÇE KALEMLERİNDEN KAYNAK YARATACAĞIZ

Yayınlanan bilgilere baktığımızda bütçenin içine girdiğinizde bir danışmanlık hizmet alımı diye bir kalem var. Başka kalemler de var. İlave borçlanmaya gitmeden sadece ve sadece o kalemlerin tasarruflarıyla biz bunu finanse edeceğiz. İlave bir borçlanma yok, sadece ve sadece bütçedeki harcama tercihlerimizi değiştireceğiz. Şu anda borç altında sıkışmış vatandaşlar lehine kullanacağız.