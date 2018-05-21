Maduro bu ekonomiyle nasıl seçim kazandı?

Enflasyon yüzde 13 bin 379, işsizlik rakamı sağlıklı bilinmiyor, faizler yüzde 21.7... Bunlara rağmen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun pazar günkü seçimi nasıl kazandığı dünyada tartışılıyor. Muhalefet seçimlerde büyük oranda hile olduğunu belirtiyor.

Venezuela’da sosyalist Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, dün yapılan seçimleri kazanarak ikinci dönem için başkan seçildi. Ancak önde gelen rakipleri, çok büyük çapta düzensizlikler olduğu gerekçesiyle seçimin meşruiyetini reddettiler. Seçime katılım da yüzde 46.1 seviyesinde kaldı.

PATATES YOK

Muhalefet seçimde büyük hile olduğunu öne sürerek seçim sürecini ‘utanç' olarak nitelendiriyor. Venezuela tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Ülkede hiperflasyon ve kıtlık yaşanıyor. Devlet daireleri elektrik tüketmesin diye Cuma günleri açık değil. Ülkede patates kıtlığı var. Öyle ki McDonalds menülerinden büyük boy patatesi çıkarttı.

‘EMPERYALİST KOMPLO’

Maduro, sosyalizmi ezmek ve Venezuela’nın petrolünü ele geçirmek için hazırlanan bir “emperyalist” komployla mücadele ettiğini söylerken, muhalifleri kendisini, ülkenin zengin ekonomisini çökertmek ve muhalefeti acımasızca bastırmakla suçluyorlar. Hükümette rüşvet haberleri sürekli gündemde.

Ülkede sağlıklı ekonomik veriler almak mümkün değil. Öyle ki Tradingeconomics verilerine göre 2016 Nisan'ında işsizlik yüzde 7.3 idi. Enflasyonda ise durum içler acısı Nisan 2018'de yıllık enflasyon yüzde 13 bin 379 çıktı.

VENEZUELA'DA ENFLASYON %13 bin 379

Yani mal ve hizmetlerin fiyatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1300 kat arttı. Ülkede faizler yüzde 21.7 seviyesinde buna rağmen dış borcun milli gelire oranı yüzde 23. Venezuela geçen 782 milyon dolar cari açık verdi. Ülke 2017 yılında yüzde 13.2 daraldı.