Metro İstanbul’da tabelalar yeni logo için değişecek

Sofya metrosunun logosunu benzerliği nedeniyle eleştirilen 'Metro İstanbul'un yeni logosu kullanılmaya başlandı. Logo ile birlikte İstanbul’daki metro tabelaları da değişecek. Bu değişim yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olacak.

2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtılan yeni ‘metro' logosu Bulgaristan'ın başkenti Sofya metrosundan alıntı olduğu için eleştirilmişti. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kullanılmayan metro logosu, yeni başkan Mevlüt Uysal tarafından kullanılmaya başlandı.

9 milyon liraya mal olduğu iddia edilen ve eleştirilere konu olan Kurban Bayramı tebrikleri üzerinde de bu logo kullanıldı. Yeni logo ile birlikte İstanbul'daki metro tabelaları ve totemleri de yeni logo ile birlikte yenilenecek.

TOPLAM 7 BİN 396 TABELA DEĞİŞECEK

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan koltuğa Başakşehir Belediye Başkanlığı'ndan gelen Mevlüt Uysal Eylül ayında oturdu. Aralık ayında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisler Bakım Ve Onarım Müdürlüğü totem ve tabelalar için ihaleye çıktı. ‘İstanbul geneli belediye hizmet binaları ve kamu binalarına tabela, totem ve yönlendirme panoları alımı' başlığı ile çıkılan ihale ocak ayında sözleşme imzalandı. İhaleyi kazanan şirket İstanbul'da kullanılacak olan totemlerden, alüminyum yönlendirme tabelalarına kadar toplam 7 bin 396 tabela değişecek.

Bu ihalenin toplam maliyeti ise 5 milyon 430 bin lira oldu.

SOFYA METROSU İLE AYNI

İstanbul Metrosu'nun adı iki yıl önce değiştirilerek ‘Metro İstanbul' yapıldı. Bununla birlikte Metro İstanbul'un logosu da değişti. Fakat yeni logonun aslında orijinal olmadığı tespit edildi. Metro İstanbul'un 2016'da yenilenen logosunun Sofya Metro'dan alıntı olduğu ortaya çıktı.İki yıl içerisinde açılan yeni hatlarda da eski logo kullanılmaya devam etti. İstanbul'daki mevcut tramvay, metro, hafif metro, füniküler ve teleferik hatlarının işletmeciliğini yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Metro İstanbul 2016'dan bu yana sadece kurumsal kimlikte bu ismi kullanıyordu.