Mücevher firması Gilan da konkordato ilan etti

Ekonomide yaşanan son gelişmeler bir şirketi daha zor duruma düşürdü. Türkiye’de mücevher alanında markalaşmış şirketlerinden biri olan Gilan, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato ilan etti. Konkordato uygulaması iflas erteleme yerine getirilmişti.

Türkiye'de mücevher alanında ön plana çıkan firmalardan biri olan Gilan, konkordato ilan etti. Firmanın üst düzey yöneticisi Osman Geylan neden konkordato ilan ettiklerinin detaylarını anlatı. Bloomberg HT’de yer alan habere göre, 3 Eylül Pazartesi günü konkordato için başvurduklarını ifade eden Geylan, 5 Eylül Çarşamba günü de konkordato ilan ettiklerini dile getirdi. Geylan, “İşimize odaklanabilmek için bunu yaptık, amacımız mevcut vadeleri uzatmak. Borçlu olduğumuz bankaların markamıza bakış açısı olumlu, böyle dönemler beraber hareket edilmesi gereken dönemler, Türkiye hedeflerine markalarıyla ulaşabilir” dedi.

UZUN VADELİ BİR PLAN BEKLİYORUZ

Şirketin beşi katılım bankası olmak üzere toplamda 12 bankaya borcu bulunuyor. Geylan, şu anda mevcut varlıklarının, bankalara olan borçlarına rahat rahat yetecek düzeyde olduğunu ifade etti. Geylan, bankalardan en az 1 yılı ödemesiz uzun vadeli bir plan beklediklerinin de altını çizdi ve finansal krizi çözebilmek için 3 tanesi İstanbul'da, 1 tanesi Ankara'da bulunan mağazaların daha verimli hale getirilmesini amaçladıklarını ve ihracatta daha agresif bir plan üzerine çalıştıklarını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABER Keskinoğlu konkordato başvurusu yaptı

KRİZİN NEDENLERİNİ SIRALADI

Finansal kriz yaşamalarına sebep olan nedenlere de değinen Geylan, “Son 2-3 senedir turizmde yaşanan gerileme ve nitelikli turist sayısındaki azalış, müşterilerin daha ucuz ve günlük kullanılacak mücevherlere yönelmesi, yüksek faizle beraber uzun vadeli yatırımların yapılmasının imkansız hale gelmesi ve girdilerin tamamına yakının ithal olması (altın ve pırlanta) kurdaki dalgalanmalardan etkilenmeler kriz yaşamamıza neden oldu” ifadelerini kullandı.

İLK VE TEK LÜKS MARKA

Devletin Türkiye'yi dünyada temsil eden markaları uzun vadeli kredilerle desteklemesi gerektiğini dile getiren Geylan, “Gilan Mücevher, Anadolu ve İstanbul kültürünü dünyaya anlatan ilk ve tek lüks markası, 50'ye yakın çalışanıyla, tasarımlarıyla ön plana çıkan şirket dünyaca ünlü isimlerin ürünlerini kullanmasıyla tanınıyor. Türkiye’nin alanında markalaşmış şirketlerinden biridir. Marka New York’ta adından oldukça söz ettirmektedir” dedi.

İLGİLİ HABER Hotiç konkordato ilan etti

KORKODATO NEDİR?

Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.