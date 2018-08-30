SON DAKİKA/Reuters: Merkez Bankası başkan yardımcısı görevini bırakıyor

Son dakika... Reuters, Merkez Bankası Başkan yardımcısı ve Para Politikası Kurumu üyesi Erkan Kilimci'nin bankadaki görevinden ayrılacağını duyurdu. Kilimci'nin Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'na geçeceği ifade ediliyor. Erkan Kilimci faizlerin belirlendiği Para Politikası Kurulu üyesiydi.

Reuters’a bilgi veren kaynağa göre Kilimci’nin Türkiye Kalkınma Bankası yönetim kurulu üyesi olması bekleniyor. Reuters’a bilgi veren üst düzey bir kaynak, “Kilimci’nin Merkez Bankası yönetimi ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yoktu, buna faiz oranları da dahil. Uzmanlığı yeni bir kamu kuruluşunda kullanılacak hepsi bu” açıklamasında bulundu. Kilimci’nin görevinden ayrılacağı haberlerinin ardından ardından dolar/TL 6.80’in üzerine çıktı. Euro/TL 8 lirayı geçti.

ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?

1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.

Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu'nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atandı.

ÇETİNKAYA GÖREVE GELDİ BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı. Murat Çetinkaya ise 20 Nisan 2016’da Erdem Başçı’nın yerine gelerek Merkez Bankası başkanı olmuştu.

YARDIMCILIĞA NAMIK KÜÇÜK ATANMIŞTI

Öte yandan ağustos ayının ikinci haftasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına, Dr. Uğur Namık Küçük atanmıştı.