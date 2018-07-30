Ruslar dev yatırımı erteledi

Rusya'nın demir-çelik devi MMK Türkiye yatırımını erteleme kararı aldı. Ticaret savaşları ve İran'a ABD yaptırımı bu kararda etkili oldu.

Reuters'ın haberine göre; Rusya'nın en büyük demir-çelik üreticilerinden MMK Türkiye'ye yapmak istediği yatırımı erteleme kararı aldı. Ticaret savaşları sebebiyle bu kararı aldığını belirten MMK'nın ekonomi direktörü Andrey Eremin yatırım yapılacak tutarının 100 milyon dolar civarında olacağını açıkladı. Eremin, “Fabrika koşullarını ve enerji kontratlarını gözden geçirmek zorundayız” ifadelerini kullandı. MMK'nın İskenderun'da büyük bir demir-çelik tesisi bulunuyor. 2007 ve 2010 yılları arasında inşası tamamlanan tesisin değeri 2 milyar doları buluyor. İran yaptırımlarının da Rusların yatırımlarını ertelemelerinde etkisi olduğu vurgulanıyor.