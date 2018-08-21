Rusya’ya ihracat geri dönüyor

Son yıllarda Rusya'ya ihraç edilen tarım ürünlerinin büyük bölümünde hastalık belirtileri görüldü ve Ruslar yüzlerce ton sebze-meyveyi geri gönderdi. Çilek, üzüm, domates, mandalina ve maruldan sonra önceki gün de 57 ton şeftali Rusya'dan geri döndü.

Şeftali ürününde kahverengi renkli çürümeye yol açan ”Monilinia fructicola” adlı bir tür mantar hastalığı görüldü. Bazı meyve ve sebzelerde de Akdeniz meyve sineği çıktı. Bu yıl 15 ton çilek, 25 ton üzüm, 14 ton marul, 24 ton domates, 85 ton kiraz, 64 ton kayısı Rus sınır kapılarından geri döndü. Son olarak da Rusya’da ithal tarım ürünlerini denetleyen ”Rosselhoznadzor” adlı Gıda-Tarım Başkanlığı, Türkiye’den gönderilen 57 ton şeftali ve nektarini geri çevirme kararı aldı.

ÜRÜNLER İÇ PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

Geri gönderilen ürünlerin imha edilmesi gerekirken iç piyasaya sürüldüğünü belirten İstanbul eski Milletvekili ve Yüksek Ziraat Mühendisi Yılmaz Hastürk, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada ”Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Mücadele enstitüleri yetersiz kalıyor” dedi ve şunları söyledi:

”Artık özel sektör de uygunluk belgesi veriyor. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü ise etkin denetim sağlayamıyor. Meyve sebzelerde zararlı zirai mücadele ilaçları kullanılıyor, çiftçi de Çin'den, Uzakdoğu'dan gelen ucuz ilaç kullanıyor. Bunlar da bitkisel hastalıklara karşı etkin olmuyor. Kimi zaman da ilaç, dozajın üzerine kullanılıyor ve iz madde kalıyor. Bitki ve Zirai Karantina yönetmeliği var ama uygulayan yok. Rusya ve Avrupa ülkeleri bu konuda çok hassas ürünlerimizi geri gönderiyor, hem Türk tarımı hem çiftçi zarar görüyor. Ayrıca geri çevrilen ürünler de imha edilmesi gerekirken iç piyasaya sürülüyor'

MEYVE MANTARI HASTALIĞI

Monilinia fructicola adlı meyve mantarı hastalığı, özellikle elma, şeftali, kayısı, armut ve diğer sert çekirdekli ürünlerde kahverengi çürüklüğe neden oluyor. Hastalık meyve ağaçlarının çiçeklerine de zarar vererek kayıplara neden oluyor. Hastalığın ortaya çıkması büyük ölçüde hava koşullarına bağlı bulunuyor. Gündüz sıcaklığı 20-25 ve gece ise daha düşük sıcaklıklarda ve yağışlı havalarda ortaya çıkıyor. Yağışlı geçen yaz aylarında daha da belirginleşiyor.