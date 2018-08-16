Son dakika… Benzin ve mazota ÖTV zammı! Benzin ve motorin ne kadar zamlandı?

Benzin ve motorine ÖTV zammı geldi. Benzin zammı ne zaman geçerli sorusunun cevabı da belli oldu, benzin ve motorin zammı bugünden itibaren geçerli olacak, peki benzin ve motorine kaç lira, ne kadar zam gelecek? Benzin ve motorinin litre fiyatı yüzde 9 artacak. Motorinin fiyatı 45 kuruş, benzinin fiyatı 50 kuruş, LPG'nin fiyatı ise 30 kuruş zamlanacak. İstanbul'da benzinin litresi 6 lira 86 kuruş oldu.

Benzin ve motorine yapılan zam bu sefer pompaya yansıyacak. Bundan sonra dolar kurundan ve petrol fiyatından dolayı zam gelirse yeni eşel mobil sisteminden dolayı pompaya yansımayacak. Böylece İstanbul’da 6 lira 27 kuruşa satılan benzin 6 lira 86 kuruşa, 5 lira 70 kuruşa satılan motorin 6 lira 26 kuruşa, 3 lira 53 kuruşa satılan LPG ise 3 lira 83 kuruşa satılacak.

Konuyla yakın Retuers’a konuşan bir sektör kaynağı, “Eşel mobil sistemi devam edecek ancak bu düzenleme, oluşan vergi kaybının bir bölümünün telafi edilmesi için yapıldı” dedi.

13 Ağustos pazartesi günü benzine 46, motorine ise 58 kuruş zam gelmişti. Zam eşel mobilden dolayı yansımamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayından itibaren akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmişti. Hem döviz hem de petrol fiyatlarındaki ilave artışlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Bu sistem devam ediyor ancak 21 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan bu sistemde, o tarihten bu yana ÖTV'de meydana gelen erime nedeniyle bugünkü düzenlemeye gidildi ve ÖTV tutarları yukarı çekildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar döviz ve petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansımayacak.