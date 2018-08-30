TL böyle kayıp görmedi

Ağustos ayında TL, dolar karşısında adeta eridi. 2008 krizinde bile TL bu kadar zayıf düşmemişti. Lira, Arjantin Pesosu’nu bile solladı.

Recep GENEL

Türk Lirası, ağustos ayında yüzde 30.1 kayıpla son 10 yılın en ağır darbesini aldı. 2008 ekonomik krizinin yaşandığı dönemde bile TL'nin aylık kaybı hiç bu kadar ağır olmamıştı. TL, 2008 yılında yaşanan krizde de derin hasar görmüştü. TL 2008 yılının ekim ayında yüzde 20.75, aynı yılın mayıs ayında ise yüzde 11.40'lık düşüş yaşamıştı.

Washington ile Ankara arasında yaşanan rahip krizi dolayısıyla TL ağır yara aldı. ABD'nin rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması yönündeki talebinin karşılık bulmaması ile iki ülke arasında tırmanan gerilim Türk Lirası'na pahalıya patladı. 25 Temmuz'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Brunson'ın serbest bırakılması çağrısı yaptığı tarihte dolar 4.7480 lira seviyesinden işlem görüyordu. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla birlikte yükselişe geçen dolar 12 Ağustos'ta 7.2393 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Doların 7 lirayı aşmasıyla kur krizi tartışmaları da büyürken, alınan tedbirlerin yetersiz kalması TL'nin büyük bir develüasyon yaşamasına neden oldu. Dolardaki yükseliş karşısında kalıcı önlemler almayan Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de yapacağı toplantıda nasıl bir adım atacağı şimdiden merak ediliyor.

ARJANTİN'İ GEÇTİK

TL'nin ağustos ayında yaşadığı değer kaybı, ekonomik krize sürüklenerek Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturmak zorunda kalan Arjantin'in para birimi Peso'yu da solladı. Yıl boyunca Arjantin Pesosu ile sık sık karşılaştırılan TL'nin dolar karşısında bu yıl yaşadığı kayıp daha büyük oldu. Peso bu yıl, aylık bazda en büyük kaybı yüzde 21.5'lik kayıpla mayıs ayında yaşadı. Haziran ayında ise yüzde 15.8 değer kaybetti. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, IMF ile anlaşma imzaladıktan sonra kayıpları azaltan Peso temmuz ayında yüzde 5 değer kazandı, ağustos ayında yüzde 14.7 değer yitirdi.

Lira, ruble karşısında da eridi

Uzun süredir Batılı ülkelerin yaptırımları ile mücadele eden Rusya'nın para birimi ruble, dolar karşısında gücünü korumasını bildi. Son olarak 9 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump “Rusya'ya yaptırım uygulayacağız” açıklaması yapmıştı. Ancak, Rus Rublesi ağustos ayında dolar karşısında sadece yüzde 8.8 değer kaybetti. Yılbaşında 1 lira, 15.23 ruble ederken bu rakam dün 10.56 rubleye geriledi. Böylece Rus Rublesi, TL karşısında yaklaşık yüzde 31 değer kazanmış oldu.