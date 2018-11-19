TürkAkım için bugün tören düzenlenecek

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da tören düzenlenecek.

Temelleri 4 yıl önce atılan TürkAkım projesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün deniz kısmının tamamlanması töreninde bir araya gelecek.

Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım projesi, Karadeniz’in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluşuyor. İlk hattın Türkiye’ye, ikinci hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesi öngörülüyor. TürkAkım açık deniz boru hattı 2 bin metreden fazla derinliğe döşenen 150 binin üzerinde borudan oluşuyor.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, “TürkAkım’ın ikinci hattından tedarik edilecek gaz ise başta Balkanlar olmak üzere, Avrupa’nın enerji tedarik güvenliğine katkıda bulunacak. Projenin 2019’da tamamlanarak işler hale gelmesi ve ülkemize gaz sevkiyatının başlaması hedeflenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

13 BİN 500 EK İSTİHDAM BEKLENİYOR

Türk Akım projesinin, Türkiye ekonomisine ilişkin etkileri Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) koordinatörlüğünde, İstanbul Ekonomi Danışmanlık işbirliği ile EDAM Başkanı Sinan Ülgen, EDAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Doç. Dr. Ahmet Kasım Han ve Dr. Zafer Öztürk tarafından araştırıldı. Buna göre, projenin toplamda 13 bin 500 ek istihdam, 100 milyon dolarlık ek hane halkı geliri ve 546 milyon dolarlık ek ulusal gelir sağlaması bekleniyor.

ÇİPRAS: BİZDEN DE GEÇSİN

Geçen hafta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin bir kolunun Yunanistan üzerinden Avrupa’ya geçmesi konusunu Avrupa Birliği’nin (AB) gündemine taşıdıklarını söylediği haberleri basına yansımıştı.

Çipras, “TürkAkım boru hattının Yunanistan üzerinden geçmesinin önemini de Brüksel’in gündemine getiriyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.