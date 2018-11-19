TürkAkım’da deniz bölümü tamamlandı

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da tören düzenlendi. İki lider proje hakkında açıklamalarda bulunurken, Rusya ve Türkiye'nin enerji alanında yaptığı iş birliğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni”nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında enerji alanında Rusya’nın güvenilir bir tedarikçi olduğunu belirtti. Erdoğan hedeflerinin iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“YARISI AVRUPA’YA GİDECEK”

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak gördüğüm enerji iş birliği alanında atılan yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. TürkAkım Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız tarihi nitelikte bir projedir. TürkAkım ikili ilişkiler ve bölge jeopolitiği açısından tarihi bir projedir. İnşallah 2019 yılında yapılacak testlerin ardından faaliyete geçecektir. Buradan gelecek gazın en az yarısını Avrupa’ya göndermeyi planlıyoruz.

“387 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ALDIK”

Sektörün çıtasını daha yukarı taşıdığımızı düşünüyorum. Burada önemli olan enerji projelerinin ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Devletin kendi vatandaşlarına hizmet vermelerinin önüne geçecek baskıların hiç kimseye faydası olmayacaktır. Bizim için Rusya güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Türkiye Rusya’dan 1987 yılından bu yana toplam 387 milyar metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir rakam.

“HEDEF 100 MİLYAR DOLAR”

Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çevresini diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Daima Rusya ile uzun vadeli iş birlikleri kurmanın çabası içinde olduk. Rus dostlarımızla birlikte çaba gösterdik.

Değerli misafirler Rusya ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor. Birbirlerini tamamlayan ekonomiler olmaktan faydalanarak ikili ticaretimizi genişletiyoruz: Hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Karşılıklı yatırımlar Akkuyu hariç 10’ar milyar doların üzerindedir. 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız. Sayın Putin ve Rus halkı ile dayanışmamızın ülkelerimiz için daha büyük projelerin, müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum.

PUTİN: EN ZOR KISIM TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu. Putin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bazı konularda mutlulukla ayrıntılara gireceğim. 100 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsetti. Çin ile bu rakama ulaştık. Türkiye ile de bunu yapmamız mümkün. Bugün çok önemli bir törene katılıyoruz. Bu proje Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini gösteriyor. Bu projeye adını Sayın Erdoğan verdi. İki sene içerisinde projenin en zor kısmı tamamlandı. Çok büyük bir emek ve çalışma gerçekleştirdik.

En ileri ve çevre dostu teknolojiyi kullanıyoruz. Projenin tamamı 2019 yılında tamamlanacaktır. Rusya doğal gaz sevkiyatı bakımından güvenilir bir tedarikçidir. Yeni boru hattı da Karadeniz bölgesi ve Türkiye genelinde ekonominin gelişmesi açısından önemli bir proje olacaktır. Emeği geçen uzmanlara, mühendislere, çalışanlara şükranlarımı sunmak istiyorum. Sayın Erdoğan’a gösterdiği cesaret ve siyasi irade için teşekkür etmek istiyorum.