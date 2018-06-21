Türkiye’de beyaz eşyanın kısa tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi iktidarlarından önce ülkede evlerde fırın ve buzdolabının zor bulunduğunu söyledi. Türkiye ilk yerli çamaşır makinesini 1959 yılında, ilk yerli buzdolabını 1960 yılında, ilk yerli fırınını 1963 yılında üretti. Yurt içi satışta 1997 yılında rekor kırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran'da yaptığı bir konuşmada Türkiye'de beyaz eşyaya ulaşımın kendi dönemlerinden önce zor olduğunu belirtiyor.

Erdoğan konuşmasında, “Her eve buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan dün katıldığı bir radyo programında ise, “15 sene önce evlerde fırın bulabiliyor muyduk, buzdolabı bulabiliyor muyduk?” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜRETİCİ

Türkiye beyaz eşya konusunda Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri. Arçelik Beko markasıyla Avrupa'nın dört bir yanına ihracat yaparken Vestel de bölgede hakim bir üretici konumunda. Peki ya Türkiye'de beyaz eşya sektörünün gelişimi yıllar içerisinde kimin iktidarında nasıl ilerlemiş?

AKP DÖNEMİNDEN ÖNCE TÜRKİYE’DE BEYAZ EŞYANIN DURUMU

İş Bankası'nın Mayıs 2016'da yayımladığı Beyaz Eşya Sektörü raporuna göre Türkiye'de beyaz eşya sektörünün tarihi 1955 yılına dayanıyor. Raporda yer alan bilgilere göre ilk beyaz eşya üretimi 1955 yılında İstanbul Sütlüce'de montaj sanayiine dayanarak gerçekleşti.

1955 yılında ilk beyaz eşya İstanbul Sültüce’de üretildi. (Başbakan Adnan Menderes)

1959 yılında ilk yerli çamaşır makinesi üretildi. (Başbakan Adnan Menderes)

1960 yılında ilk yerli buzdolabı Arçelik tarafından yapıldı. (Başbakan Adnan Menderes)

1963 yılında ilk yerli fırın üretildi (Başbakan İsmet İnönü)

1974 yılında ilk yerli tam otomatik çamaşır makinesi üretildi. (Başbakan Bülent Ecevit)

1993 yılında ilk yerli bulaşık makinesi üretildi. (Başbakan Tansu Çiller)

1995 yılında beyaz eşya sektörüne 500 milyon dolarlık yatırım yapıldı. (Başbakan Tansu Çiller)

1997 yılıda Üretim ve yurtiçi satışta rekor kırıldı. (Başbakan Mesut Yılmaz)