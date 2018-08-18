UKOME’den sarı taksi kararı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), herhangi bir sebeple araç değişikliği durumunda sarı taksi taşımacılığında kullanılacak taşıtların yerli üretim "C" segmenti olmasını kararlaştırdı. İstanbul'da ise 18 bin yasal taksi plakası yer alıyor.

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yerli ve milli üretime destek çağrısından sonra yapılan UKOME toplantısında yeni bazı kararlar alındı. Belediyeden alınan bilgiye göre, UKOME’nin 16 Ağustos 2018 tarihinde yapılan toplantısında, herhangi bir sebeple araç değişikliği durumunda sarı taksi taşımacılığında kullanılacak taşıtların yerli üretim “C” segmenti olması karara bağlandı.

YENİ ŞARTLARA GÖRE HİZMET VERECEK

Yerli üretime destek amacıyla Türkiye’de üretilen ve muhteviyatı yüzde 50’den fazla yerli olan sarı renkli “C” segmentindeki taşıtlar, yeni şartlara göre hizmet verebilecek. UKOME toplantısında Turkuaz taksilerin “D” segmentindeki araçlarla devam etmesi kararlaştırıldı. Ancak herhangi bir sebeple araç değişikliği halinde “C” segmentindeki sarı taksi yerine “D” segmentindeki bir aracın konulması kararı, yerli üretime destek vermek amacıyla yürürlüğe konulmadı. Bunun yerine çeşitli nedenlerle aracını değiştirenlerin yine Türkiye’de üretilen ve muhteviyatı yüzde 50'den fazla yerli olan “C” segmentinde sarı renk, sıfır kilometre, otomatik vites ve tüm yolcuları kapsayan hava yastıklı şartını taşıyacak taşıtlar, aynı tarife ile çalışabilecekler.

Başkan Uysal istemişti UKOME'deki kararlar İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın çağrısı üzerine alındı. Uysal geçtiğimiz günlerde Marmara Belediyeler Birliği Encümen toplantısında yerli ve milli üretime destek çağrısı yapmıştı. Uysal, ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu kapsamında Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımların atıldığı bu dönemde; devletin aldığı tedbirlere ek olarak yerel yönetimlerin de üzerlerine düşen sorumluluk çerçevesinde gerekli adımları atması gerektiğini belirtmişti.

AA