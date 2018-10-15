Bodrum betona teslim oldu

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’daki betonlaşma dikkat çekiyor.

Üst gelir grubuna yönelik konut projelerinin hayata geçirildiği Bodrum'da imara açık boş arazi bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

Büyük şehirlerde emlak piyasasının daralmasıyla inşaat firmaları bölgeye yönelirken, Turgutreis, Gündoğan, Göltürkbükü, Yalıkavak gibi ilçenin gözde adreslerine kurulan şantiyeler Bodrum'un coğrafyasını da değiştiriyor.

Denizin doldurduğu, ağaçların kesilip tepelerin traşlandığı Bodrum'daki değişim de uydudan net olarak görülüyor.

SÖZCÜ'nün Google Earth'den derlediği görüntülere göre 2002 – 2018 yılları arasında Bodrum'un koyları ve deniz gören bölgeleri adeta betona teslim oldu.

Hali hazırda 30’a yakın markalı konut projesinin inşa edildiği Bodrum’da büyük yapılaşmanın getireceği alt yapı sorunlarının nasıl çözüleceği merak ediliyor.

Bodrum Kent Konseyi tarafından bir süre önce bölgedeki yapılaşmaya tepki olarak yürütülen kampanyada Bodrum halkı şu 3 maddenin altına imza attı:

“1) Kamuya, hazineye ve yerel yönetimlere ait doğal varlıkların (orman, mera ve makiliklerin; sulak alanların, kıyıların; doğal ve tarihi SİT alanlarının; kurum ya da kişilere tahsis edilmesine, imara açılmasına karşıyım.

2) İmara açılmış alanlarda, imar planlarında belirtilen kurallara ve notlara harfiyen uyulmasını, her ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmamasını istiyorum.

3) Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iradesine rağmen; siyasi iradelerin kent kimliğini değiştirecek planlama ve girişimlerde bulunmasına karşıyım.”