107 milyon liralık köprü ve otoyol geliri kayıp

Sayıştay’ın Meclis’e sunulan Karayolları raporunda 2017’de köprü ve otoyollardaki toplam 107 milyon 822 bin 552 TL’lik kaçak geçiş bedelinin, kayıp olduğu açıklandı.

Rapora göre, 2017 yılı içerisinde 138 milyon 815 bin 635 adet Otomatik Geçiş Sistemli (OGS) geçişten 538 milyon 619 bin 314 TL; 319 milyon 524 bin 34 Hızlı Geçiş Sistemli (HGS) geçişten de 1 milyar 229 milyon 416 bin 735 TL olmak üzere 1 milyar 768 milyon 35 bin 49 TL gelir elde edildi. Sayıştay denetçileri, “107 milyon 822 bin 552 TL'lik kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapılmamış ve mali tablolarda buna yer verilmemiştir” dedi. Raporda, 2017'de HGS ve OGS'den toplam 19 milyon 951 bin 310 adet aracın da kaçak geçtiği belirtildi.

Yol Yapım Dairesi'ne tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yatırım niteliği taşımayan harcamalarda kullanıldığı da vurgulandı.