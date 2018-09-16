3. Havalimanı Meclis’te!

Ölümlü kazalar nedeniyle işçilerin eylem yaptığı 3.Havalimanı inşaatı için Meclis Araştırması istendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, işçilerin çalışma koşulları ve yaşanan ölümlü kazalar konusunda kamuoyunda açıklama yapılmadığını belirerek, TBMM’de kurulacak bir komisyonunun konuyu araştırmasını istedi. Özel, “Yeni havalimanının çalışmaları sırasında ölümlü iş kazalarının boyutu hakkında tatmin edici bir veri bulunmamaktadır” dedi.

Meclis'te komisyon kurulmasını istenen önergenin gerekçesi şöyle;

ÖLEN İŞÇİLER AÇIKLANMIYOR: “7 Haziran 2014'te başlanılan inşaat çalışmalarının ardından 29 Ekim 2018 tarihinde havayolu ulaşımına başlanacağı açıklanan İstanbul'un yeni havalimanı, İGA yatırımcılarının oluşturduğu Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından yapılmaktadır. İnşaatın başladığı 2014 yılından bu yana iş kazaları ile gündeme gelen yeni havalimanında, ölümlü iş kazalarının yaşandığı kamuoyu gündemine sıklıkla gelmiş olsa da yaşanan iş kazalarının sayısı, iş kazaları nedeniyle ölen, malul hale gelen ya da geçici ve sürekli iş göremezlik geliri alan işçi sayısı kamuoyuna açıklanmamaktadır.

YABANCI KAÇAK İŞÇİ: Uluslararası İşgücü Kanunu'na aykırı olarak yabancı kaçak işçilerin niteliksiz işlerde çalıştırıldığı, doğaya ciddi zararlar verildiği, hafriyatların yüklenmesi, taşınması ve dökülmesi esnasında mevzuata aykırı bir biçimde doğal yaşamı da tahrip eden bir yöntem uygulandığı ve gerekli teftişlerin yapılmadığı 2014 yılından bu yana çeşitli kereler kamuoyu gündemine gelmiştir.

543 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: 14 Eylül 2018 günü yeni havalimanı şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı Akpınar Köyü'nde işçiler, sık sık yaşanan servis kazaları ve ölümler ile kötü çalışma koşullarına tepki göstererek iş bırakma eylemine başlamıştır. Köyde kalan işçiler ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi, iş cinayetlerine karşı önlemler alınması, servis sorununun çözülmesi, yatakhanelerde bulunan tahtakurusu sorunu ile yemekhanelerdeki hijyen sorununun giderilmesi gibi bir dizi haklı talepte bulunmuştur. Bu talepleri yerine getirilmeyen işçilere biber gazlı müdahalede bulunulmuş, 15 Eylül 2018 sabah saatlerinde yapılan operasyonla da çok sayıda işçi gözaltına alınmıştır. Operasyonda 543 işçinin gözaltına alındığı ifade edilmektedir.

ÖNLENEBİLİR KAZA, 35 ÖLÜM: Yeni havalimanının çalışmaları sırasında ölümlü iş kazalarının boyutu hakkında tatmin edici bir veri bulunmamakta olup çok vahim boyutlarda iddialarda ortaya atılmaktadır. T24 isimli haber portalına konuşan ve 2 yıl havalimanı inşaatı çalışmalarına katıldığı belirtilen bir saha mühendisi, 1000 kişinin öldüğü iddiasını gündeme getirirken, DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası teyitli olarak en az 35 işçinin yaşamını yitirdiğini, bu sayıyı aşan iddiaların da bulunduğunu, inşaatta yaşanan kazaların tamamının önlenebilir olduğunu vurgulamaktadır.

MECLİS ARAŞTIRMALI: Yeni havalimanının inşaat çalışmalarının başladığı tarihten bu yana yaşanan iş kazalarının nedenlerinin tespit edilmesi, çalışanların en temel taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli incelemelerin yapılabilmesi, mevzuata aykırı uygulamalara son verilmesi, ölümlü iş kazalarının gerçek rakamının belirlenebilmesi ve sorumlularının açığa çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105.maddeleri göre Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.”