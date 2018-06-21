4 gün önce ekranlara seçim sonuçları yansıdı! AA’dan açıklama geldi

TVNET kanalında ekranlardan seçimlerden dört gün önce Anadolu Ajansı’nın 2018 seçim sonuçları yayınlandı. AA logosuyla paylaşılan görüntüler şok etkisi yarattı. Konuyla ilgili AA'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Hükümete yakın TVNET kanalı ekranlarında önceki gün yayına bir anda Anadolu Ajansı’nın (AA) 2018 seçim tablosunu getirdi.

Yayınlanan oranlar “Akıl Odası” adlı programda 19 Haziran 2018 Salı günü ekranlara yansıdı. AA’nın Seçim 2018 tablosu ve çeşitli partilerin 2018 seçimlerinde aldıkları oy oranları ekrana getirildi. Ekranda Tayyip Erdoğan’ın yüzde 53, Muharrem İnce’nin yüzde 26, Meral Akşener’in yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in ise yüzde 1 oy aldığı görüldü. Ekrana açılan sandık oranının yüzde 100 olduğu yansıtıldı ve ayrıca il il sonuçlar da verildi. Görüntülerin sehven yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu.

AA: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

AA’dan ‘demo’ iddiası ile ilgili açıklama geldi. AA seçim sonuçlarına yönelik veri sunma çalışması kapsamında yapılan rutin çalışmada seçime giren her siyasi partinin farklı oy oranlarında gösterildiği birçok grafiğin hazırlandığını tartışmalara konu olan yayında da bu grafiklerden birisinin tercih edildiğini vurguladı.

Yani aktarılan bilgiye göre AA her siyasi partinin yüksek ya da düşük gösterildiği grafikleri, çalışma kapsamında deneme amaçlı abonelerine sunuyor. Her hangi bir siyasi parti özelinde ‘oran açıklaması’ yapılmıyor.