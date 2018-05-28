Akaryakıta bir zam daha geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV’nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs’ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2’nci kez uygulanacağı belirtildi.
EPGİS TWİTTER’DAN DUYURDU
EPGİS’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, benzin ve motorine 8 kuruş, LPG’ye de 9 kuruş zam yapıldı.
AA