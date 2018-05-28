Akaryakıta bir zam daha geldi

Akaryakıt fiyatlarına benzin ve motorinde 8 kuruş, LPG'de 9 kuruş zam geldi. Yeni gelen zamlar, ÖTV 'nin aynı oranda indirilmesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV’nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs’ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2’nci kez uygulanacağı belirtildi.

EPGİS TWİTTER’DAN DUYURDU

EPGİS’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, benzin ve motorine 8 kuruş, LPG’ye de 9 kuruş zam yapıldı.

AA