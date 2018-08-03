AKP İlçe Başkanı Aktert’in öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren terörist teslim oldu

Diyarbakır'da 2 terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden biri, 2016 yılında AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in öldürüldüğü saldırıdaki grup içindeki teröristlerden biri olduğunu itiraf etti.

Güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Diyarbakır'da polis uygulama noktasına gelerek, PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosundan kaçtığını, pişman olduğunu söyleyen ve güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist ile yine terör örgütünün dağ kadrosundan kaçarak şehir merkezine geldikten sonra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan 2 örgüt mensubu, ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

“SİHA ve İHA destekli operasyonlar örgütte hızla çözülmelere yol açtı”

Örgüt mensupları ifadelerinde PKK/KCK terör örgütü yöneticilerinin örgüt mensuplarına baskı yaptığını, örgütten kaçan veya kaçmaya yönelen şahıslara işkence yapıp infaz ettiğini, dağın kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını, arkadaşlarının aç bırakılarak baskı altında tutulduğunu, güvenlik kuvvetlerinin SİHA ve İHA destekli kararlı operasyonlarından dolayı örgütün hızla çözüldüğünü dile getirdi.

Teröristlerin ifadesi doğrultusunda operasyon yapıldı

Teslim olan teröristlerin konuşmaları üzerine terör örgütünün kırsal alanda bulunan sığınak ve barınaklarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda mühimmat ile birlikte erzak deposu ve örgütsel malzemeler ele geçirildi. Teröristlerin yer göstermesi üzerine 9 ayrı bölgede yapılan aramalarda, 4 adet el bombası, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait çok sayıda dolu vaziyette şarjör, kırsal alanda faaliyet sağlayan teröristler ile Kandil arasında iletişim sağlayan telsiz, EYP yapımında kullanılan çok sayıda tüp, kablo ve pil, çok sayıda örgütsel doküman ve fotoğraf, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İTİRAF ETTİ

Güvenlik kuvvetlerine teslim olan teröristlerden biri 10 Ekim 2016 tarihinde AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülme olayını gerçekleştiren grubun içerisinde yer aldığını itiraf etti. Her iki terörist alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA