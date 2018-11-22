AKP’li başkan adayı: İhaleler konumunda yandaşlarımızı destekleyeceğiz

AKP İpekyolu Belediye Başkan aday adayı Cafer Karakoç, iş ilişkisi ve ihaleler konumunda yandaşları destekleyeceklerini belirterek, "Benim partime kim oy vermişse, kim sandık başında koşturmuşsa ilk önce onu alacağım. Vallahi benim babam benim partimden olmasa onu bile tanımam” diye konuştu.

AKP Van İpekyolu İlçe Örgütü aday adayı tanıtım toplantısı ilçe binasında gerçekleştirildi. AKP İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç'in yönettiği toplantıda aday adayı olan AKP'liler, tek tek platforma çıkarak aday seçildikleri taktirde yapacaklarını anlattı. “KİM OY VERMİŞSE, KİM SANDIK BAŞINDA KOŞTURMUŞSA İLK ÖNCE ONU ALACAĞIM” Oda TV’deki habere göre; AKP İpekyolu Belediye Başkan aday adayı Cafer Karakoç konuşmasında şunları söyledi: “Zaten Türkiye’nin genelini hepimiz görüyoruz. 20 yıla yakındır Ak Parti iktidarı. Neler yapıldığının hepsi bellidir. Vallahi hepimiz hoşnutuz. Biz yeniden başlayalım teşkilat olarak. İş konumunda, iş ilişkisi konumunda, ihaleler konumunda yandaşlarımızı destekleyeceğiz. Ben valiye, bakana, milletvekiline hepsine demişim. Benim partime kim oy vermişse, kim sandık başında koşturmuşsa ilk önce onu alacağım. Vallahi benim babam benim partimden olmasa onu bile tanımam.”